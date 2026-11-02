Хакеры разослали фейки от имени МЧС: ведется восстановление

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, сообщили в министерстве.

«Злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению», — сказано в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росстат заявил о кибератаках на свои ресурсы в период с 29 октября по 1 ноября.

По данным Росстата, системы мониторинга своевременно сообщили о подозрительной активности, что дало возможность оперативно отреагировать. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не обнаружили.

В ведомстве указали, что специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы. Доступность официального сайта Росстата для пользователей планируют восстановить в ближайшее время.

Росстат (Федеральная служба государственной статистики. — Прим. ред.) — федеральный орган исполнительной власти России, а его основные функции — сбор и обработка данных. Ведомство аккумулирует сведения о социальных, экономических, демографических, экологических и других процессах в стране.

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