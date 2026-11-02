«Мстители» в небе: две тысячи дронов устроили рекордное шоу над Сеулом

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 28 0

Событие, организованное компанией Marvel, собрало около 28 тысяч зрителей.

Фото, видео: YouTube/서울시 · Seoul/MarvelKorea; 5-tv.ru

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Marvel устроила в Сеуле шоу дронов на 28 тысяч зрителей

В ночном небе над рекой Хан в Сеуле прошел масштабный световой спектакль с участием двух тысяч дронов, который завершился эффектной сценой превращения Железного Человека в Доктора Дума. Об этом сообщает CTV News.

Мероприятие, организованное компанией Marvel, стало грандиозной премьерой в преддверии выхода фильма «Мстители: Судный день». Рекордный флот беспилотников озарил ночное небо южнокорейской столицы, создавая в воздухе объемные фигуры и сцены в стиле популярной киновселенной. За впечатляющим зрелищем наблюдали около 28 тысяч зрителей, которые стали свидетелями кульминационного момента шоу — трансформации одного из главных героев в главного злодея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 24-летний Сюй Чэнхун, оставшийся без родных в горной деревне в провинции Юньнань, перед своей свадьбой позвал на торжество незнакомцев через соцсети. Молодой человек рассчитывал собрать хотя бы 10–20 человек, чтобы избежать тихой и грустной атмосферы, однако его история тронула тысячи людей по всей стране. Гости со всех уголков привозили продукты, морозильники и отопительное оборудование, помогали с организацией банкета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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