Лисы захватывают регионы: где выросла популяция

В 11 регионах России стало больше лис

Как минимум в 11 российских регионах за последние несколько лет выросла популяция лис. Причины — естественные колебания численности вида и достаточная кормовая база. Об этом РИА Новости рассказали в профильных структурах субъектов.

В Саратовской области, по данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, за год лис стало больше более чем на четверть — в 2026 году их порядка 11 тысяч особей. «Численность лисицы зависит от кормовой базы и погодных условий. Это естественные колебания популяции, свойственные для этого животного», — пояснили в комитете.

Почти на 22% — примерно до 5,7 тысячи особей — выросла численность в Астраханской области, сообщили в службе природопользования региона. Положительная динамика последних лет там пока не компенсировала популяцию, сократившуюся около десяти лет назад. На Чукотке за два года лис стало больше чем на 20% — почти 8,3 тысячи особей, отметили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

В Самарской области на 1 апреля 2026 года зафиксировано почти 4 тысячи лисиц — на 7% больше, чем годом ранее. В Тюменской области популяция выросла на 219 особей — примерно до 6,9 тысячи животных. «Рост численности обусловлен слабой добычей лисиц в сезоне любительской и спортивной охоте, а также пластичностью вида и достаточной кормовой базой», — объяснил собеседник агентства.

В Ханты-Мансийском автономном округе за год прибавилось около 300 лисиц, их численность превысила 8,9 тысячи. В Ростовской области рост составил 167 особей — почти 7,6 тысячи лисиц. При этом численность вида там нестабильна из года в год и за последнее десятилетие снизилась, уточнили в минприроды региона.

«Современная численность лисицы на территории Ставропольского края относительно данных прошлого десятилетия является крайне низкой, перенаселения угодий лисицей не наблюдается, хотя последние два года и наблюдается медленный прирост поголовья и восстановление популяции этого хищника», — отметили в минприроды края.

Небольшой прирост в последние годы также фиксировали в Пензенской области, Еврейской автономной области и Пермском крае. В Белгородской области, Краснодарском крае, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии численность вида стабильна.

В Татарстане, напротив, популяция лис в 2026 году уменьшилась больше чем на 1 тысячу по сравнению с 2025 годом — с 6,1 тысячи до 5 тысяч особей, сообщили в госкомитете республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лисы имеют шанс сделаться привычными обитателями российских городов, при этом люди будут замечать их редко. Об этом Life.ru рассказал зоолог, кандидат биологических наук и специалист по крупным хищникам Михаил Кречмар.

По его мнению, лиса не станет таким же обычным жителем российского города, как голубь или ворона, а вот таким, как крыса, которую видишь далеко не каждый день, но которой полно, вполне станет.

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