МЧС: система оповещения работает в штатном режиме

МЧС: взлом приложения не повлиял на систему оповещения

Система оповещения населения России продолжает работать в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не отразился и не способен отразиться на ее функционировании. Об этом проинформировали в МЧС России.

Граждан оповещают через основные каналы: региональные и муниципальные системы (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также теле- и радиовещание. Мобильное приложение выполняет лишь роль дополнительного вспомогательного сервиса информирования.

Специалисты ведомства принимают все необходимые меры, чтобы вернуть приложению штатную работу. Ситуация остается под контролем.

МЧС призывает население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам — сайту министерства и его официальным аккаунтам в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Об этом сообщили в министерстве.

По данным ведомства, злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению. В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

