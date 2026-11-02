МЧС: система оповещения работает в штатном режиме

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 33 0

Взлом мобильного приложения не отразился на её функционировании

МЧС: система оповещения работает штатно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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МЧС: взлом приложения не повлиял на систему оповещения

Система оповещения населения России продолжает работать в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не отразился и не способен отразиться на ее функционировании. Об этом проинформировали в МЧС России.

Граждан оповещают через основные каналы: региональные и муниципальные системы (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также теле- и радиовещание. Мобильное приложение выполняет лишь роль дополнительного вспомогательного сервиса информирования.

Специалисты ведомства принимают все необходимые меры, чтобы вернуть приложению штатную работу. Ситуация остается под контролем.

МЧС призывает население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам — сайту министерства и его официальным аккаунтам в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Об этом сообщили в министерстве.

По данным ведомства, злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению. В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 

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МЧС: система оповещения работает в штатном режиме

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