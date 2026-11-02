«Либо уступит, либо уйдет»: во Франции требуют отставки Макрона

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В Марселе протесты приняли самую жёсткую форму.

Фото, видео: Reuters/Abdul Saboor; 5-tv.ru

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Масштабные протесты во Франции переросли в кампанию за отставку Макрона

У французов накопились вопросы к собственной власти. Масштабные протесты против экономической политики уже переросли в кампанию по отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Под ударом критики оказался и весь кабинет министров. И, судя по планам организаторов, это ещЕ не конец. Как Париж переживает очередной политический кризис, расскажет корреспондент «Известий» Эдуард Новиков.

Неофициальный статус самого бунтующего города Франции сегодня подтвердил Марсель. Именно там протесты приняли самую жесткую форму. На улицах поджигали баррикады, а силовики и радикалы устроили перестрелку дымовыми гранатами и фаерами.

По всей стране больше полутысячи задержанных. Вновь громили здания школ, магазины, поджигали машины. В столице градус напряжения взлетел до максимума уже ранним вечером.

Противостояние между полицейскими и протестующими началось, слезоточивый газ уже применили полицейские, эскадрон влетел в толпу, чтобы разогнать дубинками.

Митингующие требовали экономических перемен и отставки Эммануэля Макрона и всего его кабинета министров. С закатом силовики перешли к активным действиям.

Весь прилегающий бульвар к Порт-де-Шарантон залит газом. Полиция со всех сторон окружила то место, куда должны были прийти и пришли, конечно, и буквально через какие-то полчаса началось противостояние с полицией.

И в самом эпицентре противостояния мы нашли, пожалуй, самого хладнокровного парижанина. Этот владелец кафе — едва ли не единственный, кто решился открыть свое заведение в эту ночь!

«Полиция разогнала по всем углам тех, кто пытался им противостоять. Бойня на самом деле была очень жесткая», —заявил Новиков

«А чего мне бояться? Я француз, это вандалы должны меня бояться! Ну они и близко не подходят к моему кафе», — сказал владелец магазина.

Организаторы протестов обещают, что не отступят, пока власти не выполнят их требования. Ближайшую общенациональную забастовку уже назначили на ближайший четверг.

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