«Тайные списания» с родительских карт: бизнес предлагает блокировать юным геймерам кошельки

Российские игровые компании предложили ввести контроль возраста геймеров

Российские игровые компании просят Госдуму ввести тотальный контроль за возрастом геймеров. Бизнес пытается остановить волну тайных списаний с родительских карт, из-за которых семьи в один миг теряют сотни тысяч рублей. Разработчики предлагают отслеживать юных пользователей по поведению в чатах и блокировать им доступ к кошелькам.

Но готовы ли к этому технологии и почему эксперты сомневаются, что задумку получится воплотить в жизнь? Корреспондент «Известий» Павел Матвеев разбирался в деталях.

Кроха-сын к отцу пришел и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо? Отец, конечно, скажет, что, помимо прочего, плохо целый день сидеть в гаджетах. И тем более тратить на покупки в онлайн-играх отцовские деньги. В Петербурге сын почти полмиллиона увел.

«Можно купить дорогие вещи. И если ты вот это все вот купил, то это значит, ну, ты теперь такой популярный в этой игре», — рассказал мальчик.

«Я видел восемь тысяч рублей… и 20 тысяч», — рассказал второй мальчик.

Солидарность с отцами решили проявить тоже игроки. Но только — отраслевого игрового рынка. Новая инициатива призвана оградить родителей детей до 14 от опустошения отпрысками их кошельков, а детей — от последующего гнева родителей.

«Если ребенок целенаправленно хочет что-то добиться и родители не препятствуют, то он может завладеть ключами от машины, поехать кататься, потратить все родительские деньги или еще что-то, подтвердить, пользуясь их беспечностью», — сказал генеральный директор организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

То есть дело не только в видеоиграх. Тем не менее Госдуме предложено создать отраслевой меморандум с едиными для них правилами. В нем хотят закрепить общую терминологию, усилить защиту несовершеннолетних и разрешить внесудебную блокировку ресурсов, связанных с игровым мошенничеством. Идея здравая, но лучшая идея — та, которая сразу подразумевает решение. Как претворять в жизнь эту? Ну как проверить, кто там играет онлайн — подросток или дядька с усами?

«Технически определить возраст игрока — это то же самое, что понять, кто сидит у вас за монитором по переписке. При помощи нейросетей современных это можно сделать. Нейронные сети примечательны тем, что они специализируются на поиске скрытых корреляций, вещей, которые мы не можем отслеживать глазами», — сказал гейм-директор Андрей Малахов.

То есть ИИ теоретически — запомним это слово — определяет, что человек использует какие-то слова постоянно. Подростки более импульсивны, пишут быстрее, часто с ошибками и так далее. Анализ массива переписок может позволить — вспомним слово «теоретически» — написать программу наподобие той, которые борются с читерами.

«Происходят плавные блокировки, накапливается какой-то багаж ошибок или подозрительных маркеров, и через время, через месяц, допустим, рассылаются массовые блокировки, потому что в данном случае разработчики заинтересованы собрать как можно больше пласт нарушитетей после обновления той или иной чит-программы и потом забанить их всех махом», — сказал технический директор Максим Фавин.

Единый стандарт будет призван и к законодательной борьбе с читерами. Это люди, которые пытаются обмануть игровые системы, чтобы на этом навариться.

«Есть люди, которые годы тратят на то, чтобы честно добиться какого-то результата, потому что они хотят быть максимально открытыми по отношению к себе. А есть люди, которые нечестным путем быстрее добьются этого. Но, к сожалению, их, конечно, карма настигнет когда-нибудь. И мы не знаем, как она настигается», — сказал геймер, блогер Андрей Новицкий.

И здесь, и в случае с юными геймерами юристы пока могут только догадываться, как это все может выглядеть. Пытаются.

«Если запрет реализуют через банки, основным надзорным органом логично сделать Банк России. Минцифры при этом могло бы обеспечить работу сервиса через портал Госуслуги. Роскомнадзор может участвовать по вопросам защиты персональных данных, но автоматически назначать его главным контролером игровых платежей, наверное, неправильно», — сказал юрист Никита Кулачкин.

Ну то есть готовых технических решений под это все нет. Ладно, по крайней мере, что такое плохо — мы знаем. Это уже полдела.

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