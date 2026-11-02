Не только хит «Мама»: солист Burito назвал главную тему своего творчества

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 13 0

На уточняющий вопрос о вере музыкант ответил без тени сомнения.

Фото, видео: legion-media/Кашаев Павел/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Солист Burito раскрыл главную тему своего творчества

Солист группы Burito Игорь Бурнышев на своем концерте признался корреспонденту 5-tv.ru, что вера и духовные искания остаются для него важнейшим ориентиром в музыке.

По словам артиста, тема, которую ему особенно важно поднимать в своих песнях сейчас, осталась неизменной — это отношения с Богом. На уточняющий вопрос журналиста о том, верит ли он сам, музыкант ответил без тени сомнения.

«Конечно, безусловно», — подчеркнул певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солист группы Burito Игорь Бурнышев не стал осуждать артистов, которые полностью создают песни с помощью искусственного интеллекта. Музыкант признался, что сам использует нейросети для экспериментов с аранжировками, текстами и мелодиями, а также для программирования выхода публикаций и создания постов в соцсетях. Он назвал ИИ «потрясающей возможностью саморазвиваться».

Тогда же Игорь Бурнышев поделился своим секретом восстановления сил после концертов.

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