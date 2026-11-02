«Больше не связывайтесь с ней»: экс-директор Волочковой призвал устроить ей бойкот после скандала

Бывший PR-директор Волочковой призвал организаторов не связываться с артисткой

Бывший PR-директор заслуженной артистки России Анастасии Волочковой Максим Николаев записал видеообращение в своем блоге в Instagram*, в котором призвал организаторов больше не связываться с ней ни по рекламе, ни по концертам.

По словам Николаева, поводом для разрыва стал целый комплекс проблем, накопившихся за полгода плотной работы. Сначала его друг написал Волочковой письмо о ее окружении и о том, с кем она живет, высказав все как есть. Артистка ошибочно предположила, что Николаев придерживается того же мнения.

«До этого момента я не думал об этом. Но теперь думаю абсолютно так же. Теперь я понимаю почему. Семья с ней не общается, правда. Мне многие говорили: „Макс, не начинай работать с ней. Посмотри, как она относится к семье своей. Значит, она будет относиться к тебе абсолютно так же“. И это правда, друзья», — заявил он.

Также экс-PR-директор отметил, что работа с артисткой была сопряжена с постоянными «качелями» и отменами. Ему приходилось отменять свои собственные концерты, расписанные вплоть до февраля, из-за нестабильного графика Волочковой.

«Когда начались вот эти качели… то я сегодня еду, то не еду, то я не поеду с тобой, купите мне билет… Организаторы купили ей билет», — вспомнил Николаев. Он подчеркнул, что было очень сложно предлагать ее людям, так как не каждый хотел с ней работать.

Отдельно Николаев прошелся по финансовому вопросу, заявив, что не может работать бесплатно, так как у него процент только с концертов. При этом он отметил, что организовал для Волочковой классные концерты на высшем уровне, но, по его мнению, сама артистка ведет себя неблагодарно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 1 ноября Анастасия Волочкова публично обвинила своего концертного директора Максима Николаева в обмане и присвоении денег за ее выступление в Краснодаре. Заслуженная артистка России заявила, что доверила управление делами человеку, которого считала близким другом, однако он получил от организаторов сумму больше оговоренной, а сама балерина осталась без гонорара.

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