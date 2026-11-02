«Не получается чаще»: Якубович раскрыл причину редких съемок в кино
По словам артиста, основное время у него отнимают работа на сцене и необходимость завершить литературные проекты.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Якубович объяснил, почему редко снимается в кино
Народный артист России Леонид Якубович на премьере сказки «Живая книга» признался корреспонденту 5-tv.ru, что согласился на съемки в этом проекте из-за симпатии к истории, но в целом из-за загруженности в театре и литературной работы появляется на экране нечасто.
По словам Якубовича, сказка ему понравилась: в ней хорошие дети и замечательный режиссер, а сама история показалась ему интересной. При этом артист отметил, что чаще сниматься не получается из-за большой занятости в театре и необходимости много дописывать.
«Чаще сниматься не получается, потому что очень много работы в театре и очень много надо дописать», — пояснил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Якубович не смог выделить самый необычный презент из тех, что ему дарили за годы карьеры. Телеведущий отметил, что подарков было настолько много и они оказались такими разными, что он даже не берется назвать хотя бы один из них.
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