«Не получается чаще»: Якубович раскрыл причину редких съемок в кино

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 29 0

По словам артиста, основное время у него отнимают работа на сцене и необходимость завершить литературные проекты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Якубович объяснил, почему редко снимается в кино

Народный артист России Леонид Якубович на премьере сказки «Живая книга» признался корреспонденту 5-tv.ru, что согласился на съемки в этом проекте из-за симпатии к истории, но в целом из-за загруженности в театре и литературной работы появляется на экране нечасто.

По словам Якубовича, сказка ему понравилась: в ней хорошие дети и замечательный режиссер, а сама история показалась ему интересной. При этом артист отметил, что чаще сниматься не получается из-за большой занятости в театре и необходимости много дописывать.

«Чаще сниматься не получается, потому что очень много работы в театре и очень много надо дописать», — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Якубович не смог выделить самый необычный презент из тех, что ему дарили за годы карьеры. Телеведущий отметил, что подарков было настолько много и они оказались такими разными, что он даже не берется назвать хотя бы один из них.

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