«Рак не молодеет»: главный онколог Минздрава назвал средний возраст заболевших

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

Эксперт отметил, что улучшение диагностики позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях.

Какой средний возраст заболеваемости раком в России

Фото: legion-media/HalfPoint Images

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Онколог Каприн: средний возраст заболеваемости раком в России — около 65 лет

Средний возраст заболеваемости раком в России составляет около 65 лет, сообщил РИА Новости главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.

По словам специалиста, в последнее время врачи стали очень активно выявлять онкологию на ранних стадиях, из-за чего общая заболеваемость растет. Однако, несмотря на это, тренда на омоложение болезни нет.

«Я бы не сказал, что рак молодеет. Все равно самая большая медиана — 65 лет», — подчеркнул Каприн.

Академик отметил, что риск развития онкологического заболевания напрямую зависит от возраста. Рост выявляемости во многом связан с улучшением диагностики, которая позволяет находить так называемые латентные раки — те, которые раньше могли обнаружить лишь спустя пять–семь лет.

Кроме того, онколог сообщил, что для терапии меланомы в настоящее время уже применяется онковакцина. Препараты для лечения других видов рака также активно разрабатываются, в этом направлении ведутся серьезные научные исследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав России предложил включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) 33 новых метода лечения онкологических заболеваний и врожденного порока сердца.

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