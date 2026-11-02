Бывший «ангел» Victoria's Secret оголилась после вторых родов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Этим летом у модели Эльзы Хоск появилась вторая дочь.

Модель Эльза Хоск похвасталась фигурой

Фото: www.globallookpress.com/Ddp

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Модель Эльза Хоск показала фигуру после рождения второго ребенка

Бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская модель Эльза Хоск показала фигуру спустя несколько месяцев после рождения второго ребенка. Откровенную фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети.

На снимке 37-летняя Хоск позировала топлес в прямых темных вельветовых брюках и светло-коричневом жакете. Хоск продемонстрировала рельефный пресс и стройный живот.

В комментариях под фотографией пользователи похвалили образ модели. Один из подписчиков назвал ее «абсолютной иконой моды».

Хоск больше десяти лет состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В 2021 году у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли. Спустя пят лет, в 2026-м, в семье произошло прибавление — Эльза родила вторую дочь Флору Блю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел показ Victoria's Secret. Впервые за 16 лет на подиум вышла Рози Хантингтон-Уайтли, а Кайли Дженнер усыпала себя драгоценностями за 50 миллионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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