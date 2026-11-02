Две пенсии вместо одной: кому в России положены дополнительные выплаты

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Право на вторую пенсию есть не только у ветеранов: в законе перечислены категории, о которых многие даже не догадываются.

Кто в России может получать две пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Некоторые россияне имеют право получать сразу две пенсии

Некоторые россияне имеют право получать сразу две пенсии. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на материалы Социального фонда РФ.

Согласно статье «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» федерального закона, некоторые категории граждан имеют право на одновременное получение сразу двух пенсионных выплат.

Например, участники Великой Отечественной войны (ВОВ), у которых есть инвалидность I, II и III группы. Им положены государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости. То же самое касается и граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». Если им присвоена инвалидность I–III групп, то они также получают две пенсии.

Выплаты сразу по нескольким категориям могут получать и граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, а также контрактники, «заработавшие» инвалидность или заболевания в ходе выполнения должностных обязанностей. Сюда же относятся и те, кто стал инвалидом или получил увечья, находясь в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР.

На две пенсии могут рассчитывать и россияне, работавшие на организации, содействующие вооруженным силам РФ, и пострадавшие во время исполнения обязанностей в ходе спецоперации. А еще две выплаты могут получать бывшие военнослужащие, бывшие федеральные госслужащие и космонавты.

Такое право есть и у родителей или у не вступивших в новый брак вдов призывников, добровольцев, погибших в период пребывания в добровольческих формированиях, а также у их детей с инвалидностью.

Те, кто имеет отношение к катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), также могут рассчитывать на две пенсии. К таковым относятся члены семей умерших граждан, получивших либо перенесших лучевую болезнь и другие заболевания в результате аварии на ЧАЭС. То же самое относится и к ликвидаторам последствий катастрофы. Кроме того, такое право имеют семьи умерших граждан, занятых на эксплуатации ЧАЭС и работах в зоне отчуждения, члены семей умерших россиян, получивших инвалидность вследствие катастрофы в Чернобыле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что к сентябрю 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей. В 2025-м этот показатель было на уровне 21,3 тысячи рублей.

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