«У меня все просто»: Burito раскрыл свою жизненную философию

Певец Burito живет моментом, а не ожиданиями

Певец Burito (Игорь Бурнышев — настоящее имя) живет моментом, а не ожиданиями. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем концерте.

Артист уточнил, что не привык ничего ждать ни от людей, ни от событий, ни от обстоятельств. Причем данное мировоззрение относится даже к близким людям музыканта. Именно на этом основывается его жизненная философия.

«У меня все просто. Я абсолютно открыто присутствую в моменте здесь и сейчас. Как будет, так будет», — пояснил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вера и духовные искания остаются для певца Burito важнейшим ориентиром в музыке. Артист признался, что верит в Бога. И именно отношения со Всевышним остаются одной из главных тем его творчества.

Также 5-tv.ru писал о том, что Burito не стал осуждать артистов, которые полностью создают песни с помощью искусственного интеллекта. С его точки зрения, нейросети являются полезным инструментом для творчества.

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