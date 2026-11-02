Минобороны сообщило об ударе по судну в Черном море, перевозившему грузы для ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Для этого военные РФ применили беспилотники.

Что поразили ВС РФ на Украине в ночь на 2 ноября

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия России в Черном море поразила судно, эксплуатируемое в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение ночи Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов. <…> по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения», — проинформировали в министерстве.

Там также уточнили, что в 58 километрах южнее Одессы был поражен сухогруз, перевозивший грузы военного назначения. Они были предназначены для боевиков ВСУ.

Кроме того, нашими вооруженными силами было атаковано место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун». Данный объект находился в районе населенного пункта Тузлы в Одесской области.

Для поражения этих целей российские военные использовали беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил пункт управления беспилотниками и позиции ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:09
«У меня все просто»: Burito раскрыл свою жизненную философию
8:54
Красный свет помогает заснуть? Что не так с модными лампами для сна
8:44
Собака для трудоголика: какую породу питомца выбрать, исходя из графика работы
8:40
«Я пришла в ужас»: Лера Кудрявцева узнала о своем редком диагнозе
8:22
Гной в легких и сепсис из-за ингалятора: какие ошибки грозят осложнениями
8:19
Минобороны сообщило об ударе по судну в Черном море, перевозившему грузы для ВСУ

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Мы разобьемся!»: опубликована запись последних переговоров пилотов Learjet 60
«Анастасия нестабильна»: директор Волочковой объявил о разрыве с балериной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео