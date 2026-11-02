Минобороны сообщило об ударе по судну в Черном море, перевозившему грузы для ВСУ

Армия России в Черном море поразила судно, эксплуатируемое в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение ночи Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов. <…> по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения», — проинформировали в министерстве.

Там также уточнили, что в 58 километрах южнее Одессы был поражен сухогруз, перевозивший грузы военного назначения. Они были предназначены для боевиков ВСУ.

Кроме того, нашими вооруженными силами было атаковано место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун». Данный объект находился в районе населенного пункта Тузлы в Одесской области.

Для поражения этих целей российские военные использовали беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил пункт управления беспилотниками и позиции ВСУ.

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