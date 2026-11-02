Не только «Поле чудес»: Якубович раскрыл, над чем работает в 81 год

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 41 0

Телеведущий признается, что на светские выходы у него просто нет времени.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Леонид Якубович готовится выпустить пьесу и два киносценария

У народного артиста России Леонида Якубовича плотный рабочий график. Занят он не только в съемках передачи «Поле чудес». Сейчас телеведущий работает над пьесой, а также двумя киносценариями. Об этом Якубович рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Живая книга».

Телеведущий является не частым гостем на светских мероприятиях. Но на премьеру ленты «Живая книга», которая выйдет в прокат 4 ноября, Якубович не мог не прийти — в фильме он играет таинственного старика по имени Иннокентий.

Свои редкие выходы в свет Якубович объяснил просто — занят на работе. Народный артист РФ сказал, что много времени у него отнимает в том числе театр.

«Вышла пятая книжка. Сейчас готовится шестая, пьеса и два киносценария. И все это надо написать», — поделился 81-летний Якубович.

Подробностями Леонид Аркадьевич делиться не стал.

Также, беседуя с корреспондентом 5-tv.ru, бессменный ведущий программы «Поле чудес» рассказал, почему решил сняться в картине «Живая книга».

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