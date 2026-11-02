Умер ставший героем интернет-мемов проповедник Игнатий Лапкин

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

Он называл себя духовным отцом и наставником, но широкую известность ему принесли короткие видео с радикальными методами «воспитания».

Умер проповедник Игнатий Лапкин

Фото: Telegram/Во Свете Библии. ...открытым оком. Игнатий Лапкин/IgnatiusLapkin

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В возрасте 87 лет умер православный проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин. Печальную новость сообщили его последователи.

Биться проповедника, который в сети стал героем многих мемов, перестало биться 2 ноября. Причина смерти не оглашается. Известно лишь то, что перед кончиной Лапкин тяжело болел.

«Отошел ко Господу наш дорогой наставник и духовный отец, православный проповедник и исповедник, чтец Игнатий Тихонович Лапкин», — написали последователи православного проповедника на его официальной странице во «ВКонтакте».

Игнатий Лапкин родился 10 июня 1939 года в Алтайском крае. Он рос в многодетной семье. Его родители также были старообрядцами. Его путь в религию начался во время службы на флоте.

В последние годы проповедник стал популярным в интернете. Он известен своими радикальными методами «воспитания», которые, собственно, и сделали его героем множества мемов. Короткие видео с участием Лапкина набирали тысячи просмотров. При этом у него не было духовного образования.

Ранее умерла ирландская легкоатлетка Кира Магиан. Ей было всего 34 года.

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