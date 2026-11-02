Победителей и призеров ЧМ по спортивной борьбе встретили в Москве

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В копилке команды — 14 наград.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве в эти минуты встречают победителей и призеров чемпионата мира по спортивной борьбе! Наши атлеты в Астане завоевали 14 наград, в том числе четыре «золота». Это один из лучших результатов турнира.

Впервые с 2019-го борцы выступали с нашим гимном и флагом.

«Ребята после победы брали флаг и бегали по ковру. Ну, эти эмоции ни с чем не сравнить. И наконец-то мы испытываем радость, гордость за результаты, за страну, за наши победы», — сказал главный тренер сборной команды по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

Турнир длился неделю, разыгрывали медали в греко-римской, женской борьбе. Но по-настоящему неудержимыми стали наши вольники. Ибрагим Ибрагимов одолел всех конкурентов, будучи травмированным.

А накануне, уже под занавес соревнований, победу добыл Иналбек Шериев. В своей весовой категории он оставил позади атлета из Казахстана.

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