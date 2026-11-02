«Это не лечится»: Якубович раскритиковал молодежный сленг

Якубович раскритиковал молодежный сленг

Леонид Якубович негативно относится к искажениям привычной речи и популярным сленговым выражениям молодежи. Об этом телеведущий рассказал 5-tv.ru на премьере семейного фэнтези «Живая книга», в котором он сыграл одну из ролей.

Якубович отметил, что с этим ничего нельзя поделать:

«Научить их, к сожалению, я не могу, потому что я не воспитатель детского сада», — пояснил артист.

Дискуссия о том, какие выражения приживаются в русском языке и почему привычные слова уступают место новым формам, продолжается не первый год. Социальные сети ускоряют распространение интернет-сленга, а некоторые выражения постепенно выходят за пределы виртуального общения и становятся частью повседневной речи.

Поводом для комментария народного артиста стала премьера семейного фэнтези «Живая книга» режиссера Дениса Гуляра. По сюжету школьники Рома и Витя находят волшебные книги, случайно освобождают Черномора и оказываются участниками опасного приключения. Трейлер картины вышел 11 сентября 2026 года. Российская премьера фильма запланирована на 4 ноября 2026 года.

Какие слова раздражают россиян?

Слово «кринж» чаще всего раздражает россиян среди современных выражений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в ходе которого в сентябре опросили более 1,1 тысячи россиян старше 18 лет.

Выяснилось, что больше всего людям не нравится молодежный сленг — в эту категорию попали «кринж», «рофл», «инфа», «лол» и «имба», раздражающие 28% участников опроса. При этом молодежь относится к сленгу спокойнее: среди россиян от 18 до 24 лет он мешает 22% опрошенных, а для людей старше 25 лет показатель достиг 30%.

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