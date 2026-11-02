«Ну какая Стефания?» — Денис Матросов раскрыл, как выбрали имя дочери

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 32 0

Решение приняли за семейным разговором.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Денис Матросов и его супруга хотели назвать дочь Стефанией

Российский актер Денис Матросов рассказал, как они с супругой Оксаной Рудич-Каструбиной выбирали имя для дочери. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Живая книга», куда пришел вместе с женой и детьми.

По словам супругов, сначала они всерьез рассматривали имя Стефания.

«Мы хотели Стефания, Стефания, что-то как-то думали. И потом в одну секунду сели вместе: ну какая Стефания? Дима, Ваня и Федя», — отметил актер.

«Нам нужна Машенька», — добавила Оксана.

В итоге девочку решили назвать Машей, поскольку, как признались родители, это имя лучше всего сочеталось с именами остальных детей в семье.

У Матросова уже есть четверо детей. С сыновьями, рожденными в браке с Людмилой Татаровой, актер практически не общается. При этом с детьми от актрисы Марии Куликовой и юриста Ольги Головиной у него сложились теплые отношения. У Оксаны Рудич-Каструбиной также есть ребенок от первого брака.

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