Экс-стилистку блогера Лерчек приговорили к 3,5 года условно по делу о мошенничестве

Суд приговорил эск-стилиста блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) Эльвиру Янковскую к 3,5 годам условно. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Отпустить или посадить?

Лефортовский суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве Янковской. Ее признали виновной и приговорили к … .

Стилист продавала своим клиентам поддельные вещей известных люксовых брендов.

Представитель Янковской просил вынести своей подзащитной оправдательный приговор. Так как, по словам адвоката, она не имела умысла на хищения.

«Имела место проявленная коммерческая неосмотрительность, доверие к байеру (специалисту по закупкам. — Прим. ред.). Возможно, ненадлежащий контроль за происхождением вещей», — завилял юрист.

Еще одним аргументом в пользу стороны защиты стало то, что не все вещи были признаны контрафактными. А некоторые из них и вовсе оказались утеряны в ходе экспертизы. Из-за этого Янковская считает, что во время следствия были допущены ошибки. Поэтому ранее она просила суд вернуть личные вещи и снять с нее арест.

Прокуратура предлагала суду назначить ей наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Это при том, что по трем эпизодам дела уже истекли сроки давности уголовного преследования. А представители потерпевших запрашивали наказание без лишения свободы, так как в рамках дела Янковская возместила весь ущерб. Кроме того, большая часть потерпевших и вовсе отказались от своих исков к Янковской.

Однако эту идею поддержали не все пострадавшие от действий стилиста. Представители тех, кто не захотел отзывать иск, заявили, что поступки Янковской были совершены умышленно путем злоупотребления их доверия.

«Янковская возместила ущерб более четырех миллионов рублей в рамках предъявленного обвинения, около двух миллионов из которых — ущерб потерпевшей Валерии Чекалиной», — сообщил источник 5-tv.ru.

Рыночный люкс

По данным следствия, Янковская позиционировала себя как профессиональный стилист. В рамках этой деятельности она несколько лет по заниженной цене продавала своим клиентам вещи якобы люксовых брендов, например, Christian Dior, Prada и Hermès. Среди тех, кто с ней сотрудничал, была и блогер Лерчек.

Например, интернет-знаменитость, приобретала у стилиста сумку якобы бренда Hermes. За эту вещь она отдала 780 тысяч рублей. Но по показаниям водителя Янковской, данную сумку стилист приобрела на одном из рынков Москвы. Позднее, выполняя поручение совей работодательницы, свидетель отвез подделку бывшему мужу блогера Артему Чекалину.

Однако сама Янковская назывла эти показания ложными. По ее версии, сумка была приобретена через итальянского байера, а водитель забрал ее непосредственно из дома стилиста.

После возмещения ущерба Лерчек также отозвала свой иск к стилисту и также просила обвинение освободить ее от наказания из-за истечения срока давности.

Другая клиентка заявила, что Янковская продала ей кроссовки, которые воняли клеем. Этот факт сразу вызвал у женщины подозрения, но, несмотря на это, вещь все же была выкуплена. Как объяснила сама потерпевшая на принятие данного решения повлиял высокий уровень доверия к стилисту. Она и подумать не могла, что Янковская способна на подобный обман. То, что это подделка, причем некачественная, позднее подтвердили продавец в Дубае.

Экспертиза подтвердила, что вещи, вещи, часть из них точно, реализованные Янковской, были подделкой. По данным следствия, стилист их приобретала на рынке «Садовод», а также в торговых центрах «Люблино» и «Дубровка».

Эльвира Янковская расплакалась во время одного из заседаний суда. Сдержать эмоции ей не удалось, произнося последнее слово. В нем она упомянула детей, разлука с которыми длиться почти два года.

«Для меня семья — это главное в жизни. Я бы хотела, как и всегда, наблюдать, как дети растут, а вот уже второй год у нас вырвали сердце — у меня, у моих детей. Мы живем в жутком страдании и жутких слезах, и есть только одна мечта — снова соединиться», — говорила Янковская.

Ранее Московский городской суд перенес пересмотр приговора блогеру Лерчек с 17 на 5 ноября.

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