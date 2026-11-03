Корень для сосудов: какой эффект имбиря обнаружили ученые

Имбирь может снижать артериальное давление у людей моложе 50 лет

Регулярное употребление имбиря может способствовать снижению артериального давления благодаря противовоспалительным свойствам и воздействию на кровеносные сосуды. При этом наиболее заметные результаты наблюдались у людей моложе 50 лет, принимавших не менее трех граммов имбиря ежедневно. Об этом сообщило Parade со ссылкой на диетолога Адиану Кастро и результаты научных исследований.

По словам специалиста по лечебному питанию, имбирь может стать полезным дополнением к рациону для поддержания здоровья сердца и сосудов.

«Имбирь обладает сильными противовоспалительными свойствами и, как известно, помогает снизить кровяное давление и улучшить кровообращение», — пояснила Кастро.

Диетолог отметила, что для добавления в напиток достаточно небольшого кусочка свежего корня размером с большой палец.

Насколько сильно имбирь может снизить давление

Согласно результатам одного исследования, прием имбиря связан со снижением систолического, или верхнего, артериального давления в среднем на 6,36 миллиметра ртутного столба. Диастолическое, или нижнее, давление уменьшалось на 2,12 миллиметра ртутного столба.

Однако статистически значимые изменения обнаружили участники, которые были моложе 50 лет. Они получали не менее трех граммов имбиря в сутки, а продолжительность наблюдения не превышала восьми недель.

Это означает, что аналогичный эффект у людей старшего возраста пока не подтвержден.

Почему имбирь может влиять на кровеносные сосуды

Исследователи предполагают, что возможное снижение давления связано с биологически активными веществами, содержащимися в имбире.

Противовоспалительные соединения могут благоприятно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы. Еще одним предполагаемым механизмом является расслабление стенок кровеносных сосудов.

Повышенное артериальное давление нередко протекает без заметных симптомов. При этом со временем оно увеличивает риск инфаркта, инсульта и заболеваний почек.

Поэтому питание остается одним из важных факторов поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы наряду с физической активностью, полноценным сном и контролем стресса.

Имбирь может уменьшать тошноту

Однако одно из наиболее изученных свойств имбиря связано с тошнотой и рвотой. Исследования показывают, что он может быть полезен при тошноте во время беременности.

Предполагается, что содержащиеся в имбире биологически активные соединения воздействуют на пищеварительную систему. Однако имбирь не стоит рассматривать как универсальное средство от любой тошноты.

Может облегчать менструальные боли

Исследования также посвящены влиянию имбиря на болезненные менструации. По данным Национального центра комплементарного и интегративного здоровья США, пищевые добавки с имбирем могут уменьшать выраженность менструальных болей.

Что известно о пищеварении

Имбирь традиционно используют при желудочном дискомфорте. Его активные вещества могут стимулировать выделение слюны и пищеварительных соков и влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

Поэтому чашка чая с имбирем может быть приятной частью рациона, но при постоянной боли в животе, изжоге или других симптомах рассчитывать только на этот продукт не стоит.

Как правильно употреблять имбирь

Свежий корень можно использовать в приготовлении напитков и повседневных блюд.

Например, натертый имбирь добавляют в горячую воду для приготовления чая, измельчают вместе с ингредиентами для смузи или используют в заправках для салатов.

Адиана Кастро также рекомендует сочетать его со свекольным соком, который рассматривается как один из напитков, полезных для сердечно-сосудистой системы.

Дополнительным ингредиентом может стать гранат.

«Гранат богат полифенолами — антиоксидантами, которые помогают снизить окислительный стресс и воспаление в сердечно-сосудистой системе», — объяснила диетолог.

Кому стоит быть осторожнее с имбирем

Несмотря на пользу, имбирь не является заменой лекарственных препаратов для лечения гипертонии.

Специалисты подчеркивают, что его влияние на показатели давления относительно невелико. Если врач назначил медикаментозную терапию, прекращать прием лекарств из-за изменения рациона нельзя.

Кроме того, имбирь может взаимодействовать с некоторыми препаратами, снижающими артериальное давление.

Поэтому людям, принимающим такие лекарства, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед регулярным употреблением имбиря, особенно в форме концентрированных добавок.

В небольших количествах имбирь обычно переносится хорошо, но у некоторых людей способен вызвать изжогу, дискомфорт в животе, диарею, газообразование или раздражение слизистой рта и горла.

Особую осторожность стоит соблюдать с концентрированными добавками. Имбирь может влиять на свертывание крови, поэтому потенциально способен взаимодействовать с антикоагулянтами и антиагрегантами. Также возможны взаимодействия с некоторыми препаратами, снижающими уровень сахара в крови.

Поэтому людям, которые постоянно принимают лекарства, особенно препараты для разжижения крови, перед регулярным приемом концентрированных добавок с имбирем стоит обсудить это с врачом.

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