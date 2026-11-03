За щенка платят больше: почему в России растет спрос на зоонянь

В России появилась новая прибыльная профессия зооняни

В России растет спрос на зоонянь — специалистов, которые присматривают за домашними животными, пока их владельцы заняты или находятся в отъезде. По данным онлайн-платформы по поиску работы, с начала 2026 года работодатели разместили более 100 вакансий для таких сотрудников. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом опытные специалисты могут зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц и даже больше. Об этом сообщает URA.RU.

Сколько платят зооняням в России

Наибольшее количество предложений о работе приходится на Москву и Санкт-Петербург. На столицу приходится 27% всех вакансий, а на Северную столицу — 25%.

Согласно данным онлайн-платформы, медианная предлагаемая зарплата зооняни в России за период с января по сентябрь 2026 года составила 50 тысяч рублей. Предлагаемый доход варьировался от 33,5 тысячи до 70 тысяч рублей.

В Москве медиана зарплатных предложений достигла 55 тысяч рублей, а выручка составила от 45 тысяч до 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге специалистам предлагали в среднем 45 тысяч рублей, при этом размер оплаты находился в диапазоне от 33,5 тысячи до 55 тысяч рублей.

Работодатели прежде всего обращают внимание на отношение кандидата к животным и его личные качества. Любовь к питомцам упоминается в 8% вакансий, опыт работы с животными и ответственность — в 7%, внимательность — в 6%, умение работать в коллективе — в 5%.

Московская зооняня Татьяна Караванова, которая занимается этим почти десять лет, рассказала, что доход опытного специалиста может достигать 150 тысяч рублей в месяц и выше. Клиентов такие сотрудники нередко находят через районные, домовые чаты и онлайн-сервисы.

Для официальной работы необходимо оформить самозанятость или индивидуальное предпринимательство. Стоимость услуги зависит от количества животных, их возраста и особенностей ухода. Например, присматривать за щенком сложнее, чем за взрослой собакой.

Есть ли в России официальная профессия зооняни

Несмотря на растущую популярность услуги, в России профессия зооняни пока не получила официального статуса и не имеет отдельного кода в классификаторе. В других странах такая деятельность развита значительно сильнее.

В Японии уход за животными считается престижной профессией и внесен в трудовой реестр. В США и Канаде услуги по присмотру за питомцами превратились в отдельную индустрию: там работают специализированные агентства и частные предприниматели. В Великобритании распространена практика house sitting: зооняня временно переезжает в дом владельца и ухаживает за животными. В Италии питомцы признаны живыми существами, обладающими чувствами, а не просто имуществом.

В России же владельцы чаще оставляют животных на территории самого специалиста. При поиске помощника многие по-прежнему полагаются на рекомендации знакомых.

По словам Татьяны Каравановой, за год спрос на услуги зоонянь увеличился на 64%. При этом владельцам недостаточно просто найти человека, который любит животных: они все чаще заинтересованы в квалифицированном уходе.

Почему спрос на зоонянь продолжит расти

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что люди, которые могут позволить себе содержание домашних животных, готовы дополнительно платить за профессиональный уход за ними, особенно если из-за занятости не могут самостоятельно уделять питомцам достаточно времени.

Экономист сравнил эту тенденцию с наймом нянь для детей: в обоих случаях владельцы передают часть домашних обязанностей специалистам.

Как объяснил Сафонов, для формирования отдельной профессиональной специальности необходимо, чтобы соответствующую трудовую функцию выполняло значительное количество людей. В качестве примера он привел условие о не менее чем 50 тысячах специалистов по всей стране.

Ранее зоопсихолог Юлия Розова рассказала, как помочь собаке из приюта быстрее освоиться в доме. По ее словам, любой приют, даже самый хороший, — стресс для животного, и, оказавшись в доме, многие собаки не сразу осваиваются, продолжая реагировать так, будто все еще находятся в опасности.

Если же питомец никогда не жил с людьми, социализироваться ему будет намного сложнее.

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