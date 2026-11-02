Петербуржец вынужден через суд доказывать, что он не умер

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Теперь мужчине приходится добиваться восстановления прав через суд.

Жителя Петербурга по ошибке признали умершим вместо брата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Жителя Санкт-Петербурга по ошибке признали умершим вместо брата

Житель Санкт-Петербурга обратился в суд после того, как его официально признали умершим вместо погибшего брата. Мужчина требует исправить запись акта гражданского состояния, поскольку продолжает жить и работать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Заявление зарегистрировал Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. Как следует из материалов дела, 28 ноября 2024 года в квартире на проспекте Луначарского обнаружили тело мужчины. При первоначальном осмотре погибшего идентифицировали по удостоверению гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

Органы ЗАГС 29 декабря зарегистрировали смерть и внесли соответствующую запись. Однако мужчина оказался жив. По данным суда, паспорт находится у него, мужчина продолжает работать дворником, получает зарплату, общается с родственниками и друзьями и ездит на дачу.

Как утверждает заявитель, на самом деле погиб его брат. До ноября 2024 года тот проходил лечение в больнице Скворцова-Степанова, после чего был выписан без уведомления родственников.

Мужчина узнал о том, что официально считается умершим, от своего сына. Тот ознакомился с материалами проверки по факту обнаружения тела.

Сохранение ошибочной записи создает для мужчины серьезные проблемы: она препятствует реализации трудовых, медицинских, пенсионных, имущественных и избирательных прав, а также совершению сделок и использованию документов, удостоверяющих личность.

В ЗАГСе заявителю сообщили, что исправить запись во внесудебном порядке нельзя, поскольку она была составлена на основании медицинского свидетельства о смерти.

Мужчина считает, что причиной ошибки стала ненадлежащая идентификация погибшего. Теперь он просит суд установить фактические обстоятельства и исправить запись о его смерти.

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