Осужденного на семь лет Артема Чекалина до сих пор не этапировали в колонию

Блогера Артема Чекалина, приговоренного к семи годам лишения свободы по делу о незаконном выводе денег за рубеж, пока не отправили в исправительную колонию. Бывший супруг Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, остается в СИЗО «Бутырка» в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В октябре Мосгорсуд признал законным назначенное Чекалину наказание. Защита просила смягчить приговор и заменить реальный срок условным. Осужденный ходатайствовал о снижении штрафа в 194 миллиона рублей, чтобы получить возможность выплатить назначенную сумму.

Однако суд не удовлетворил требования защиты. В результате семилетний срок лишения свободы, назначенный Чекалину в апреле, остался в силе. Когда именно его этапируют в колонию общего режима, пока не сообщается.

За что осудили Чекалиных

Уголовное дело против Артема и Валерии Чекалиных, а также их бывшего партнера Романа Вишняка возбудили в октябре 2024 года. Следствие заподозрило их в незаконном переводе из России в Объединенные Арабские Эмираты более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

По версии следствия, деньги поступали от продажи онлайн-фитнес-марафонов. Для перевода средств за границу фигуранты, как утверждается, предоставляли банку документы с недостоверными сведениями об основаниях финансовых операций. Действия обвиняемых квалифицировали по статье 193.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

13 апреля 2026 года Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194 миллионов рублей. После оглашения решения его взяли под стражу прямо в зале суда.

Сам блогер не признал обвинения в незаконном выводе денег за рубеж и настаивал на своей невиновности. При этом он признавал нарушения налогового законодательства.

В ходе рассмотрения апелляции 21 октября Чекалин также попросил смягчить наказание. Он обращал внимание суда на то, что на его иждивении находятся трое детей, и просил учесть тяжелое состояние здоровья бывшей супруги.

Бывшая жена Чекалина Валерия также проходит по делу о переводе средств в ОАЭ. При этом ее приговор отличается от наказания, назначенного экс-супругу: блогеру дали пять лет лишения свободы условно и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей.

Защита Лерчек намерена оспорить решение суда. Рассмотрение жалоб на приговор назначено на 5 ноября. Адвокаты также планируют обратиться в суд за разрешением на поездку подзащитной в одну из клиник Китая для лечения. У блогерши диагностировали онкологическое заболевание — рак желудка четвертой стадии. Ее защита добивается возможности организовать необходимое лечение за рубежом.

При этом уголовное преследование бывших супругов развивается по-разному: Артем уже получил реальный срок, тогда как Валерия была приговорена к условному наказанию. Решение по ее апелляции может повлиять на дальнейшее развитие дела.

Какую роль сыграл бывший партнер Чекалиных — Роман Вишняк

Еще одним фигурантом разбирательства стал Роман Вишняк. Его приговорили к двум с половиной годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей. В отличие от Чекалиных, он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Согласно показаниям Вишняка, Артем Чекалин знал, что деньги переводятся на расчетные счета нерезидента России в обход налоговой службы. По словам бывшего партнера, Чекалин организовывал предполагаемую преступную деятельность и руководил финансово-хозяйственной частью. Сами Чекалины отрицали причастность к незаконному выводу средств за границу.

Ранее стало известно, что бывшую стилистку Лерчек Эльвиру Янковскую приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно по делу о продаже поддельных брендовых вещей. По версии следствия, около полутора лет она предлагала клиентам одежду и аксессуары люксовых марок по ценам ниже рыночных. Среди покупательниц была и Валерия Чекалина.

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