Голос К-9 умолк: умер Джон Лисон, известный по роли в «Докторе Кто»

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Василиса Власова
Василиса Власова 39 0

Мужчине было 83 года.

Умер британский актер Джон Лисон

Фото: legion-media/Capital Pictures

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Умер британский актер Джон Лисон

Британский актер Джон Лисон (настоящее имя — Джон Фрэнсис Кристиан Дакер — Прим. ред.) ушел из жизни в возрасте 83 лет. Информацию об этом предоставило издание The Sun, ссылаясь на близких Лисона.

Сын актера сообщил, что причина смерти отца — затяжная болезнь. Все минувшее лето у Джона были серьезные проблемы со здоровьем. Он скончался 1 ноября.

Джон Лисон родился 16 марта 1943 года в Англии и учился в Королевской академии драматического искусства. Большую часть жизни он отдал актерству — работал в театре, участвовал в аудиоспектаклях и телепередачах.

Лисон выступал в постановках Вест-Энда («Плаза Сюита», «Флинт», «Не начинай без меня»), снимался в ситкомах и драмах 1970-х («Папина армия», «Извините!», «Кольца на пальцах»). Одновременно занимался озвучиваниванием — был внештатным диктором на BFBS в Германии, BBC Television и Channel 4.

Затем, в 1977 году его пригласили в «Доктор Кто» для озвучки собаки-робота К-9. Этой ролью Лисон прославился.

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