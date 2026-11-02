Сотни спасенных жизней: итоги гуманитарной миссии в Алешках

Этой ночью завершилась самая масштабная гуманитарная миссия за все время проведения специальной военной операции. Из Алешек на херсонском направлении эвакуировали сотни жителей. А тех, кто пожелал все же остаться, снабдили всем необходимым. И надо признать, что это уникальный случай, когда в разгар боевых действий удается установить режим тишины на таком большом участке фронта. Все детали операции у корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Главная гуманитарная миссия с момента начала СВО завершена. Успешно.

«Нарушения режима тишины не было. Все прошло действительно в штатном режиме», — заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Цель миссии была в том, чтобы из города, отрезанного от внешнего мира огнем артиллерии и ударами беспилотников, вывезти мирных жителей.

«Мы все бросили. У нас дом сложился. Снаряд пролетел. Мы еле живы остались. Кушать не было что: летом что садили, что было у нас, то было кушать. А потом уже зима идет», — рассказала жительница Алешек Людмила.

Выезжали колонной из 25 автобусов, 30 мест для лежачих больных, девять машин скорой. Отдельный автобус — для домашних животных, транспорт для багажа и грузовик-рефрижератор — для тел погибших. А тех, кто решил остаться, снабдили едой, водой, горючим и лекарствами.

«Одна из женщин, она стояла, плакала. Я говорю: „Поехали с нами, тут вам небезопасно“. „Я не могу, потому что мать после инсульта, она просто не доедет“», — вспомнила Лантратова.

Обе колонны вышли из Алешек и следовали каждая своим маршрутом. Те, кто пожелал перебраться на украинскую сторону, направились в аэропорт Анапы, оттуда — самолетом в Гомель, чтобы потом пересечь белорусско-украинскую границу. Те, кто выбрал Россию, выехали в сторону Симферополя, а оттуда — в Краснодарский край.

«Я приехал как бы домой, хотя каждый год это всегда старался приехать домой, а тут получается, приехал, уже считаю, что навсегда», — сказал житель Алешек Геннадий Петрович.

«Мы однозначно в Россию, потому что муж участвовал в референдуме однозначно за Россию, и родители у меня однозначно за Россию», — рассказала жительница Алешек.

К этой гуманитарной миссии изначально было приковано беспрецедентное внимание. Не только потому, что ее итоги — сотни спасенных жизней. Это в первую очередь демонстрация способности обеих сторон конфликта, несмотря на противоречия, находить общий язык.

Лантратова поблагодарила украинского визави за конструктивный подход. Дает ли это надежду на то, что и дальше с Украиной можно будет о чем-то договориться? Об этом — вопрос «Известий».

«Многие говорят, что миссия в Алешках — это прелюдия к более широкому взаимодействию с украинской стороной, своего рода тест на договороспособность. Согласны ли вы с этим тезисом?», — спросил Прихода.

«Мы договорились о том, что мы сейчас проанализируем, как все произошло, какие были сложности, что нужно было бы там исправить, поменять. Сейчас наша задача — продолжить эту работу, постараться ее сделать максимальной», — ответила Лантратова.

А вот первая леди США Мелания Трамп, которую стороны многократно благодарили, пишет прямо: это фундамент, на котором можно выстроить прочный мир.

«Я надеюсь, что соглашение послужит основой для прочного мира между двумя странами», — заявила она.

Так или иначе, это было первое с начала СВО полностью успешное перемирие, которое, в отличие от многих предыдущих, украинская сторона не сорвала. И этот, пусть и локальный и краткосрочный, но все же позитивный опыт оставляет осторожную надежду на новые договоренности.

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