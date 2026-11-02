Путин назвал Дагестан стратегическим форпостом России на Кавказе

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Президент провел рабочую встречу с новым руководителем республики Федором Щукиным.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Социально-экономическое развитие Дагестана сегодня обсуждали в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с новым руководителем республики. В начале беседы президент поздравил Федора Щукина с избранием на пост.

Глава государства подчеркнул, что данный регион — это стратегический форпост России на Кавказе, с особыми традициями и культурой. Отдельно российский лидер отметил вклад местных жителей в специальную военную операцию и напомнил о необходимости поддерживать военнослужащих и их семьи.

«Дагестанцы всегда, на протяжении многих лет являются и подтверждают свою преданность и малой родине, и нашей общей большой Родине — России. Дагестанцы активно занимают очень активную государственную позицию по основным вопросам, они, как вы знаете, служат в Вооруженных Силах, принимают участие в специальной военной операции, причем на всяких должностях, в том числе и на высоких, можно сказать, высших должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации. Воюют блестяще, мужественно, храбро, героически. Нужно оказывать помощь и поддержку и нашим военнослужащим, членам их семей и, конечно, тем ребятам, которые возвращаются с боевой работы, тем более если они возвращаются с какими-то проблемами, связанными со здоровьем», — сказал президент России Владимир Путин.

Среди других приоритетов — развитие экономики и промышленности, расширение социальной инфраструктуры. Президент обратил внимание на высокую рождаемость в республике и связанные с этим нагрузки на школы и медицинские учреждения. В частности, необходимо сократить число смен, улучшить обслуживание в поликлиниках и увеличить количество мест в детских садах.

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