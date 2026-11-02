«Оскорбления и кибербуллинг»: близкие Ларисы Долиной стали жертвами травли

Дочь и внучка Ларисы Долиной столкнулись с травлей в интернете

Дочь и несовершеннолетняя внучка народной артистки России Ларисы Долиной столкнулись с оскорблениями и травлей в интернете. Об этом говорится в обращении продюсера и директора певицы Сергея Пудовкина, которое приводит ТАСС.

«Особую тревогу и глубокое возмущение вызывает тот факт, что волна жестокой травли, оскорблений и кибербуллинга перекинулась на семью артистки — ее дочь (Ангелину. — Прим. ред.) и несовершеннолетнюю внучку (Александру. — Прим. ред.)», — заявил Пудовкин.

Продюсер подчеркнул, что распространение унизительных материалов о близких певицы недопустимо. Он призвал журналистов и участников интернет-сообществ не вмешиваться в частную жизнь семьи и проявлять уважение к ее членам.

Кроме того, команда певицы сейчас отслеживает публикации в интернете и готовит судебные иски против людей, которые распространяют противоправный контент.

Квартира за 112 миллионов, которая изменила отношение публики

Все началось летом 2024 года. Тогда Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. По версии следствия, злоумышленники несколько месяцев обрабатывали артистку, представляясь сотрудниками различных ведомств. Они убеждали певицу, что ее деньги и недвижимость находятся под угрозой, и предлагали перевести средства на так называемые безопасные счета.

В результате Долина продала квартиру в московских Хамовниках. Покупательницей стала предпринимательница Полина Лурье, заплатившая за недвижимость 112 миллионов рублей.

Однако после завершения сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников и не осознавала последствий своих действий. Квартиру она освобождать отказалась. Так частная история о телефонном обмане превратилась в громкое судебное противостояние.

Первоначально Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной, фактически встав на сторону артистки. Но покупательница не согласилась с таким решением и продолжила добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях.

В декабре 2025 года Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на квартиру за Полиной Лурье. Впоследствии Долиной пришлось освободить жилье.

Как Долина стала героиней мемов

В интернете судебная история быстро превратилась в отдельное шоу. Пользователи создавали мемы, пародии и сатирические публикации, обсуждали поведение певицы и спорили, кто в этой ситуации оказался настоящей пострадавшей стороной.

Так в массовом обиходе закрепилось выражение «эффект Долиной». Им стали называть ситуации, когда продавец пытается вернуть уже проданную недвижимость.

Новая квартира есть, а вот спокойствия пока нет

После решения Верховного суда певице пришлось оставить элитную недвижимость в Хамовниках. Впрочем, без жилья она не осталась: друзья предоставили ей другую квартиру.

О новом месте жительства Долина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство». По словам артистки, квартира ей нравится, хотя принадлежит она не ей.

«Квартира не моя. Дело в том, что друзья мне ее просто дали, отдали жить в ней. Но оформлена она на них. Ну, я надеюсь, что я когда-нибудь скоплю денег и куплю ее. Может быть, дочь сможет когда-нибудь или внучка. Мне сказали: „Живи там сколько хочешь“. Это я считаю подарком. Они не оставили меня на улице, понимаете? А это я считаю, что это подарок», — поделилась певица.

Новый скандал

Казалось, после квартирного скандала Лариса Долина наконец сможет оставить неприятную историю позади. Но вскоре ее имя вновь оказалось в центре внимания — на этот раз из-за сомнительной рекламы.

В октябре 2026 года интернет-магазин «АйфонБерри» предлагал смартфоны Apple и Samsung, а также технику Dyson со скидками до 30%. Для привлечения покупателей использовали ролики с участием знаменитостей: певца Прохора Шаляпина, заслуженной артистки России Анастасии Волочковой и якобы Ларисы Долиной.

Покупателям обещали доставку техники из Дубая в течение 30 дней при полной предоплате. Однако они так и не получили свои заказы, а общий ущерб оценивался примерно в десять миллионов рублей.

Сергей Пудовкин заявил, что Долина не имела отношения к рекламе, а ролики с ее изображением могли быть созданы с помощью нейросети.

«Создать и разместить дипфейк по всему интернету — дело десяти минут. Лариса Долина на своих страницах ничего не публиковала», — пояснил директор артистки РИА Новости.

Долина готовит иски

После этой истории команда Долиной направила иски к трем компаниям, которые использовали имя и изображение артистки без ее разрешения. Среди них — продавец мебели, разместивший рекламные материалы с образом певицы, созданным с помощью нейросети.

Сергей Пудовкин обещает предъявить многомиллионные требования. Полученные деньги он намерен направить на создание фонда информационной безопасности.

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