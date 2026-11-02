Собянин: Москва продолжит поддержку малого и среднего предпринимательства

Площадь московских технопарков планируют увеличить с нынешних 3 до 5 миллионов квадратных метров к 2030 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, в 2027–2029 годах на создание промышленно-производственной инфраструктуры для высокотехнологичных компаний из городского бюджета выделят 65,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 33,3 миллиарда поступят уже в 2027 году.

Одним из главных центров развития инновационной промышленности остается особая экономическая зона «Технополис Москва». На ее площадках работают современные производства, научные лаборатории, а также объекты социальной и деловой инфраструктуры. Компании выпускают аккумуляторные батареи, медицинскую технику, препараты нового поколения, микроэлектронику, силовую электронику и оборудование для аэрокосмической отрасли.

Развитию технологического сектора также способствуют городские программы стимулирования создания рабочих мест, масштабные инвестиционные проекты и комплексное развитие территорий. Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на инвестиционное кредитование промышленных предприятий при поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Отдельно город направит 65,6 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в 2027–2029 годах. Деньги пойдут на гранты, субсидии, льготные кредиты и образовательные программы.

В зоне «Технополис Москва» также открыли первый в России завод полного цикла по производству электрической коммунальной техники. Предприятие сможет выпускать более 300 машин ежегодно, а уровень локализации уже превысил 90%. Площадь комплекса составляет 10,8 тысячи квадратных метров.

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