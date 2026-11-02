Елка и Леша Свик сразились в музыкальном поединке

Музыкант Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович. — Прим. ред.) и певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив. — Прим. ред.) сразились в новом выпуске пятого сезона шоу «Битва поколений: Новый вызов». Об этом сообщает пресс-служба телеканала МУЗ-ТВ.

Для Свика это уже второе участие в проекте. В прошлый раз артист проиграл, но считает тот опыт полезным и теперь рассчитывает на победу.

«Я думаю, что человек, который приходит во второй раз на шоу, просто обязан выиграть! Минусы, ошибки, которые были в прошлом, — над ними работаешь и, следовательно, ты их не должен повторить», — рассказал певец.

Елка была настроена на встречу не менее серьезно, но решила не превращать музыкальное соревнование в настоящую войну.

«Я знаю, что тут должен случиться “fight века”, но я просто хочу, чтобы мы получили удовольствие от музыки», — сказала певица.

В одном из раундов участники исполнили песни о любви. Елка выбрала свой хит «Около тебя», а Свик представил композицию «Плакала». Выступление музыканта особенно впечатлило певицу Юлию Савичеву.

«Лешину я впервые слышу, но ты меня порвал просто! Душу свою рвал вместе с моей!» — призналась она.

Затем артисты поменялись репертуаром. Свик исполнил «Город обмана» Елки в новой аранжировке, а певица представила собственную версию его песни «Луна».

Выступление Елки высоко оценил музыкант и блогер Gazan (настоящее имя — Константин Жуков. — Прим. ред.). По его словам, артистка полностью завладела вниманием во время исполнения.

«Я просто замер от красоты Вашего тембра и подачи. Это было потрясающе!» — сказал музыкант.

Певица Тося Чайкина (настоящее имя — Антонина Бадулина. — Прим. ред.) также отметила выступления обоих участников. По ее словам, Свик произвел на нее сильное впечатление, а Елке удалось адаптировать «Луну» под собственную музыкальную манеру.

Помимо артистов Юлии Савичевой, Вадима Самойлова, Ирины Салтыковой, Тоси Чайкиной, MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская. — Прим. ред.) и Gazan, в выпуске появится ведущий проекта Константин Анисимов.

Участники также выступят в «Золотом раунде». Какие песни выбрали Свик и Елка, почему Ирине Салтыковой не понравился текст композиции «Плакала» и кто победит в музыкальном поединке, зрители узнают в новом выпуске шоу «Битва поколений: Новый вызов», который выйдет 7 ноября в 17:00 на МУЗ-ТВ.

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