Вице-премьер Никитин и глава Минтранса Ядров оценили стройку ВСМ: как продвигается работа

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Василиса Власова
Василиса Власова 41 0

Темпы производства назвали достаточными.

Фото, видео: Telegram/Правительство России/government_rus

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Вице-премьер Андрей Никитин вместе с главой Минтранса Дмитрием Ядровым побывали на объектах высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства России.

Они осмотрели участок от Зеленограда до Твери, где идет строительство.

«Производство продвигается достаточными темпами, мы успешно прошли все наиболее сложные технологические этапы. Впереди – наращивание темпа и скорости, доработка и совершенствование технологий», – отметил Андрей Никитин.

Позже именно на этом участке будут всесторонне проверять инфраструктуру и первый российский высокоскоростной поезд.

Участники поездки увидели своими глазами, как делают железобетонные балки для эстакад магистрали — это важный и один из самых сложных элементов конструкции. Производство находится рядом с будущей трассой ВСМ.

«Реализация высокоскоростной магистрали – это не просто путь в 2 часа 15 минут. Это развитие новых областей промышленности, технологический рост и лидерство в этой сфере. Уверен, что по завершении этого проекта будут развиты и другие технологии в области высокоскоростного движения», - рассказал Дмитрий Ядров.

До этого 5-tv.ru писал о том, каким будет поезд нового поколения. Его скорость будет составлять до 400 километров в час. Согласно планам, движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) запустят в 2028 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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