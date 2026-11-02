«Очень поддержал»: Тимати оплатил лечение Алены Шишковой от анорексии
В самый тяжелый период девушка не могла работать и нуждалась в постоянной медицинской помощи.
Фото: legion-media
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Тимати помог Алене Шишковой оплатить лечение от анорексии
Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. — Прим. ред.) помогал своей бывшей возлюбленной, модели Алене Шишковой, оплачивать лечение от анорексии. Об этом девушка рассказала в эфире федерального телеканала.
«Меня тогда Тим очень сильно поддержал», — призналась Шишкова.
По словам модели, рэпер взял на себя расходы на медицинскую помощь, поскольку из-за проблем со здоровьем она не могла работать. При этом один день пребывания в клинике обходился примерно в 20 тысяч рублей без учета дополнительных затрат.
Еще в 2023 году Шишкова рассказывала, что на протяжении нескольких лет пыталась справиться с анорексией и булимией. Она обращалась в разные клиники и санатории, принимала лекарства и соблюдала специальные диеты. Однако улучшения сменялись рецидивами.
Одной из главных проблем для модели стали отеки. По ее словам, из-за страха перед ними она начала злоупотреблять мочегонными препаратами и даже вызывала рвоту после еды.
В самый тяжелый период вес Шишковой опустился до 45 килограммов при росте 176 сантиметров. У нее начались обмороки и судороги, а постоянный прием мочегонных средств привел к тому, что почки перестали справляться со своей работой.
Позже модель обратилась за помощью в Центр изучения расстройств пищевого поведения. После двух с половиной месяцев лечения ей удалось набрать 15 килограммов.
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