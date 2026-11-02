«Очень поддержал»: Тимати оплатил лечение Алены Шишковой от анорексии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

В самый тяжелый период девушка не могла работать и нуждалась в постоянной медицинской помощи.

Кто оплатил лечение Шишковой от анорексии

Фото: legion-media

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Тимати помог Алене Шишковой оплатить лечение от анорексии

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. — Прим. ред.) помогал своей бывшей возлюбленной, модели Алене Шишковой, оплачивать лечение от анорексии. Об этом девушка рассказала в эфире федерального телеканала.

«Меня тогда Тим очень сильно поддержал», — призналась Шишкова.

По словам модели, рэпер взял на себя расходы на медицинскую помощь, поскольку из-за проблем со здоровьем она не могла работать. При этом один день пребывания в клинике обходился примерно в 20 тысяч рублей без учета дополнительных затрат.

Еще в 2023 году Шишкова рассказывала, что на протяжении нескольких лет пыталась справиться с анорексией и булимией. Она обращалась в разные клиники и санатории, принимала лекарства и соблюдала специальные диеты. Однако улучшения сменялись рецидивами.

Одной из главных проблем для модели стали отеки. По ее словам, из-за страха перед ними она начала злоупотреблять мочегонными препаратами и даже вызывала рвоту после еды.

В самый тяжелый период вес Шишковой опустился до 45 килограммов при росте 176 сантиметров. У нее начались обмороки и судороги, а постоянный прием мочегонных средств привел к тому, что почки перестали справляться со своей работой.

Позже модель обратилась за помощью в Центр изучения расстройств пищевого поведения. После двух с половиной месяцев лечения ей удалось набрать 15 килограммов.

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