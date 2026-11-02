Четверых мужчин, удерживаемых в подвале под Киевом, госпитализировали

Четверых человек, которых удерживали в подвале военного объекта в Петропавловской Борщаговке под Киевом, госпитализировали. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко прибыл к зданию и заявил, что четверым находившимся внутри потребовалась медицинская помощь. По его словам, этих мужчин задержали за самовольное оставление воинской части (СЗЧ), а остальные люди на территории здания служат в Нацгвардии.

При этом генерал не ответил на вопросы о синяках под глазами и следах побоев у мужчин. Как уточняется, у одного из находившихся внутри сломан позвоночник.

В подвале здания могут находиться от 25 до 30 человек, в том числе раненые. Сначала медиков не хотели пропускать внутрь, объясняя это тем, что на территории расположен военный объект. Также появилась информация об одном погибшем мужчине.

Одна из женщин ранее рассказала, что в подвале находится ее молодой человек, который самовольно покинул воинскую часть. По ее словам, за его освобождение требовали деньги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.