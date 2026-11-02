Четверых мужчин, удерживаемых в подвале под Киевом, госпитализировали

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 53 0

В помещении, по предварительным данным, могут находиться еще до 30 человек.

Что известно о мужчинах, которых удерживали под Киевом

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четверых человек, которых удерживали в подвале военного объекта в Петропавловской Борщаговке под Киевом, госпитализировали. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко прибыл к зданию и заявил, что четверым находившимся внутри потребовалась медицинская помощь. По его словам, этих мужчин задержали за самовольное оставление воинской части (СЗЧ), а остальные люди на территории здания служат в Нацгвардии.

При этом генерал не ответил на вопросы о синяках под глазами и следах побоев у мужчин. Как уточняется, у одного из находившихся внутри сломан позвоночник.

В подвале здания могут находиться от 25 до 30 человек, в том числе раненые. Сначала медиков не хотели пропускать внутрь, объясняя это тем, что на территории расположен военный объект. Также появилась информация об одном погибшем мужчине.

Одна из женщин ранее рассказала, что в подвале находится ее молодой человек, который самовольно покинул воинскую часть. По ее словам, за его освобождение требовали деньги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.97
0.41 90.46
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:11
Двойная жизнь Соседова: тайная квартира, угрозы и новые загадки гибели ведущего
23:03
Менопауза крадет улыбку? Почему после климакса у женщин выпадают зубы
22:57
Чудо в Тихом океане: местные жители спасли дрейфовавшую три месяца лодку
22:38
«Очень поддержал»: Тимати оплатил лечение Алены Шишковой от анорексии
22:27
Молния убила 15-летнюю гольфистку на турнире в Таиланде
22:19
«Карьера закончена»: Шэрон Стоун рассказала, как инсульт разрушил ее привычную жизнь

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Дешевой зимы у Европы уже не будет
Пенсии в ноябре выплатят досрочно: график перечислений и кому увеличат выплаты
Петербуржец вынужден через суд доказывать, что он не умер
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео