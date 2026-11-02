Молния убила 15-летнюю гольфистку на турнире в Таиланде

В Таиланде скончалась 15-летняя гольфистка Эяварин «Эйя» Прадубьярт, в которую ударила молния во время юношеского турнира в провинции Чаченгсау. Об этом сообщило издание The Nation.

Родственники спортсменки рассказали, что соревнования продолжались, несмотря на ухудшение погоды и несколько ударов молнии. По словам матери девушки, участникам предложили покинуть поле только после очередного сильного разряда и начала ливня.

«Мы не знаем, почему игру не остановили раньше», — сказала бабушка погибшей.

После удара молнии девушку нашли на поле без признаков жизни. Спасателям удалось восстановить ее сердцебиение, после чего спортсменку доставили в больницу. Позже ее перевели в другую клинику, однако врачи не смогли ее спасти.

Родственники также пожаловались на отсутствие машины скорой помощи на месте турнира. По словам бабушки, из-за этого девушку не смогли сразу доставить в больницу.

Вместе с 15-летней спортсменкой пострадала 31-летняя помощница игроков. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

После смерти девушки ее тело передали семье для проведения похорон по исламским традициям.

Ранее похожая трагедия произошла в Бразилии, где от удара молнии погибла 22-летняя модель Ана Беатрис Араужо Феррейра, известная как «королева родео». Девушка находилась во дворе дома вместе с пятилетней племянницей, когда в нее попал разряд. Пострадавшую доставили в больницу живой, однако спасти ее не удалось. У модели остался пятилетний сын.

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