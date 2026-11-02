Молния убила 15-летнюю гольфистку на турнире в Таиланде

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Близкие погибшей обвиняют организаторов игры в том, что они не остановили соревнования, несмотря на опасную погоду.

В Таиланде гольфистка погибла после удара молнии

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Таиланде скончалась 15-летняя гольфистка Эяварин «Эйя» Прадубьярт, в которую ударила молния во время юношеского турнира в провинции Чаченгсау. Об этом сообщило издание The Nation.

Родственники спортсменки рассказали, что соревнования продолжались, несмотря на ухудшение погоды и несколько ударов молнии. По словам матери девушки, участникам предложили покинуть поле только после очередного сильного разряда и начала ливня.

«Мы не знаем, почему игру не остановили раньше», — сказала бабушка погибшей.

После удара молнии девушку нашли на поле без признаков жизни. Спасателям удалось восстановить ее сердцебиение, после чего спортсменку доставили в больницу. Позже ее перевели в другую клинику, однако врачи не смогли ее спасти.

Родственники также пожаловались на отсутствие машины скорой помощи на месте турнира. По словам бабушки, из-за этого девушку не смогли сразу доставить в больницу.

Вместе с 15-летней спортсменкой пострадала 31-летняя помощница игроков. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

После смерти девушки ее тело передали семье для проведения похорон по исламским традициям.

Ранее похожая трагедия произошла в Бразилии, где от удара молнии погибла 22-летняя модель Ана Беатрис Араужо Феррейра, известная как «королева родео». Девушка находилась во дворе дома вместе с пятилетней племянницей, когда в нее попал разряд. Пострадавшую доставили в больницу живой, однако спасти ее не удалось. У модели остался пятилетний сын.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.97
0.41 90.46
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:11
Двойная жизнь Соседова: тайная квартира, угрозы и новые загадки гибели ведущего
23:03
Менопауза крадет улыбку? Почему после климакса у женщин выпадают зубы
22:57
Чудо в Тихом океане: местные жители спасли дрейфовавшую три месяца лодку
22:38
«Очень поддержал»: Тимати оплатил лечение Алены Шишковой от анорексии
22:27
Молния убила 15-летнюю гольфистку на турнире в Таиланде
22:19
«Карьера закончена»: Шэрон Стоун рассказала, как инсульт разрушил ее привычную жизнь

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Дешевой зимы у Европы уже не будет
Пенсии в ноябре выплатят досрочно: график перечислений и кому увеличат выплаты
Петербуржец вынужден через суд доказывать, что он не умер
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео