Педофил с деменцией: тестя принца Гарри спрятали в клинике на фоне громкого скандала

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 52 0

Мужчину перевели в новый центр 30 октября, а до этого он проходил лечение во Флориде.

Зачем тестя принца Гарри отправили в клинику

Фото: www.globallookpress.com/60 Minutes/Keystone Press Agency

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Тестя принца Гарри спрятали в клинике на фоне громкого скандала

Отца Меган Маркл и тестя принца Гарри Томас Маркл-старшего отправили в специализированное учреждение для людей с деменцией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчину перевели вечером 30 октября. До этого он несколько месяцев восстанавливался в реабилитационном центре во Флориде, куда его поместили после того, как ему ампутировали нижнюю часть левой ноги. Новая клиника, где сейчас пребывает Маркл-старший, связана именно с уходом за людьми с когнитивными нарушениями.

Деменцию тестю Гарри диагностировали сразу после того, как его сын Томас нашел в отцовском доме на Филиппинах коробки с материалами сексуального насилия над детьми. Кроме того, в момент перевода в центр против него выдвинули обвинения в педофилии и хранении детской порнографии.

Представляющий интересы потерпевших по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна адвокат Спенсер Кувин заявил, что размещение Маркла-старшего в учреждение повлияет на деятельность агентов ФБР. По его словам, провести допрос в таком заведении без соблюдения необходимых процедур нельзя, и любой грамотный защитник сможет оспорить результаты разговора.

Журналисты агентства также получили доступ к складу, который отец Меган арендовал в мексиканском Росарито. Они нашли коробки с литературой о педофилии и фотопленки со скрытыми снимками детей, сделанными на пляжах.

Полиция Филиппин уже начала расследование в отношении Маркла-старшего из-за хранения запрещенных материалов. Сам сын считает, что нашел четыре большие коробки, в которых лежали «сотни, если не тысячи» изображений. При этом мужчина обнаружил их в доме отца в филиппинском Себу. Информацией заинтересовались и в ФБР.

Сам Томас не отрицает факт оплаты сексуальных услуг на Филиппинах, но уверяет, что речь идет только о совершеннолетних женщинах. Скандал привел к тому, что Меган Маркл пришлось вместе с детьми покинуть Великобританию. Ранее по поводу обвинений в адрес деда высказалась внучка Ноэль Расмуссен. Она добавила, что новости об этом не стали для нее сюрпризом.

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Педофил с деменцией: тестя принца Гарри спрятали в клинике на фоне громкого скандала

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