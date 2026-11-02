«Сбылась моя мечта»: Бокашевская рассказала, как случайно попала в кино

Галина Бокашевская рассказала, как стала актрисой

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская рассказала, что свою первую роль получила в детстве совершенно случайно — благодаря знакомству с женщиной, которая работала на «Ленфильме». Информацией она поделилась на интервью с «МК».

По дороге в планетарий в Санкт-Петербурге девочку остановила бригадир массовки Лидия Доротенко и предложила ей съемки в фильме. Тогда будущая актриса серьезно была увлечена космосом. Так будущая звезда экрана попала в ленту режиссера Игоря Масленникова «Сентиментальный роман».

«Помню, как подняла голову вверх, увидела огромные снежинки, медленно падавшие на лицо. Они таяли под моими горячими слезами. Сбылась моя мечта», — поделилась своими детскими чувствами актриса.

Актриса поделилась воспоминаниями с тех съемок.

«Камеру поставили за моей спиной. Снимали сцену в Доме культуры, на сцене которого во времена Гражданской войны танцевала героиня Елены Прокловой. С того момента и начался мой роман с кинематографом», — рассказала она.

После этой судьбоносной встречи Бокашевскую ждало большое будущее в профессии — в том числе звание заслуженной артистки и работа во МХАТе имени Максима Горького.

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