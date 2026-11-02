«Сбылась моя мечта»: Бокашевская рассказала, как случайно попала в кино

|
Василиса Власова
Василиса Власова 29 0

Тогда будущая актриса серьезно была увлечена космосом.

Как Галина Бокашевская стала актрисой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Галина Бокашевская рассказала, как стала актрисой

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская рассказала, что свою первую роль получила в детстве совершенно случайно — благодаря знакомству с женщиной, которая работала на «Ленфильме». Информацией она поделилась на интервью с «МК».

По дороге в планетарий в Санкт-Петербурге девочку остановила бригадир массовки Лидия Доротенко и предложила ей съемки в фильме. Тогда будущая актриса серьезно была увлечена космосом. Так будущая звезда экрана попала в ленту режиссера Игоря Масленникова «Сентиментальный роман».

«Помню, как подняла голову вверх, увидела огромные снежинки, медленно падавшие на лицо. Они таяли под моими горячими слезами. Сбылась моя мечта», — поделилась своими детскими чувствами актриса.

Актриса поделилась воспоминаниями с тех съемок.

«Камеру поставили за моей спиной. Снимали сцену в Доме культуры, на сцене которого во времена Гражданской войны танцевала героиня Елены Прокловой. С того момента и начался мой роман с кинематографом», — рассказала она.

После этой судьбоносной встречи Бокашевскую ждало большое будущее в профессии — в том числе звание заслуженной артистки и работа во МХАТе имени Максима Горького.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
80.97
0.41 90.46
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
Удвоить шансы на жизнь: ученые готовят новый подход к лечению рака крови
0:27
Старше Солнца на миллиарды лет: что обнаружили внутри кометы 3I/ATLAS
0:15
За щенка платят больше: почему в России растет спрос на зоонянь
23:58
«Вроде упал»: в Уфе мальчик сломал три позвонка в детской комнате фитнес-клуба
23:49
Жуткий карлик: кто такой Румпель и откуда он взялся
23:30
Педофил с деменцией: тестя принца Гарри спрятали в клинике на фоне громкого скандала

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Дешевой зимы у Европы уже не будет
Пенсии в ноябре выплатят досрочно: график перечислений и кому увеличат выплаты
Петербуржец вынужден через суд доказывать, что он не умер
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео