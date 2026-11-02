Чудо в Тихом океане: местные жители спасли дрейфовавшую три месяца лодку

У берегов Кирибати спасли пятерых людей после трех месяцев дрейфа

Пятеро человек, среди которых двое детей, провели в открытом море около трех месяцев, преодолев порядка 5 400 километров, прежде чем их заметили и спасли местные жители на отдаленном острове Фаннинг в Кирибати.

По данным телеканала ABC, трагедия началась 30 июля. Группа из девяти человек отправилась в обычный часовой переход между островами Мурило и Руо в Федеративных Штатах Микронезии, однако в пути их настиг сильный шторм. Береговая охрана США безуспешно искала пропавших в течение десяти дней, обследовав 25 тысяч морских миль, и 9 августа была вынуждена приостановить операцию.

Спустя почти три месяца, в воскресенье, жители острова Фаннинг заметили дрейфующую лодку и спасли находившихся на борту людей. Депутат парламента Каотитааке Ракороа сообщил, что выживших приютил и окружил заботой пастор местной Объединяющей церкви. По его словам, медики на острове уже оказали группе первую помощь, но пострадавшим рекомендовали как можно скорее вылететь на остров Киритимати для дальнейшего обследования и лечения.

Сами спасенные пока предпочитают не делиться пережитым и попросили уважать их личное пространство, хотя их родственники в Микронезии уже подтвердили, что поддерживают с ними связь.

Губернатор штата Чуук Александр Наррун опубликовал эмоциональное заявление, поблагодарив Бога за чудесное спасение людей. При этом он отметил, что судьба еще четырех пассажиров той самой лодки остается неизвестной, и призвал молиться за них. Губернатор также обратился к президенту Микронезии с просьбой начать дипломатические переговоры с правительством Кирибати, чтобы помочь выжившим вернуться домой.

Подобные истории в Тихом океане, к сожалению, случаются нередко, и не всегда они заканчиваются благополучно для всех участников. В сентябре 18-летний Лука Рахан вместе со своим двоюродным братом отправился на рыбалку с севера острова Бугенвиль. В пути у них сломался двигатель лодки, а якоря на борту не оказалось, из-за чего судно начало дрейфовать. Спустя 41 день и примерно две тысячи километров скитаний по волнам юношу заметили рыбаки из Республики Кирибати. К сожалению, его брат скончался за неделю до спасения. Сам Лука, находившийся на борту один, был сильно обезвожен. Сейчас он проходит лечение в больнице города Тарава под присмотром специалистов.

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