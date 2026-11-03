Силовики открыли огонь у дома с насильно запертыми мобилизованными под Киевом

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 40 0

Нескольким протестующим удалось проникнуть внутрь здания для «проверки обстановки».

Что известно об удерживаемых в доме под Киевом мужчин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом силовики пустили в ход оружие и газ у дома, где столпились несколько сотен человек. Они выступают против насильного удержания в подвале десятков человек. Об инциденте сообщает агентство «Страна».

По данным издания, акция «перешла в силовую фазу»: стрельба началась после того, как собравшиеся стали атаковать полицейские автобусы и ломать забор. К месту происшествия стянули спецназ, позже там применили газ.

Агентство УНИАН, в свою очередь, сообщило о приезде к зданию руководителя офиса главы киевского режима Кирилла Буданова*. Кроме того, нескольким людям удалось проникнуть внутрь, чтобы «проверить обстановку».

Столкновения в населенном пункте вспыхнули после того, как появилась новость о том, что около 40 человек находятся взаперти в подвале дома. К заложникам не подпускают врачей. Вооруженные люди, охраняющие здание, отказали медикам в оказании помощи, аргументируя тем, что там расположен военный объект.

Позже полиция Украины подтвердила информацию о том, что в доме находятся люди. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко указал на четверых больных, которые, по его словам, сбежали с зоны боевых действий. При этом он не раскрыл причину появления у удерживаемых в здании мужчин следов побоев. Кроме того, четверым понадобилась помощь — их доставили в больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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