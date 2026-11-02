«Вроде упал»: в Уфе мальчик сломал три позвонка в детской комнате фитнес-клуба

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 25 0

У пострадавшего диагностировали компрессионный перелом, а руководство предложило лишь заморозить абонемент и предоставить занятия с реабилитологом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Уфе мальчик сломал три позвонка в детской комнате фитнес-клуба

Следователи Кировского района Уфы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после травмирования ребенка на качелях.

Как сообщили в канале Следственного комитета Башкортостана в мессенджере МАКС, по предварительным данным, восьмилетний мальчик упал с качелей в детской комнате одного из фитнес-клубов города и получил компрессионные переломы трех позвонков. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности нахождения детей в помещении клуба.

Мама пострадавшего мальчика Полина рассказала 5-tv.ru, что семья пришла в фитнес-клуб 4 октября, оставив детей на час в специализированном детском центре, где с ними занимаются сотрудники. Однако, когда родители вернулись, они увидели сына лежащим на полу в углу, а работники стояли около входа. На вопрос, что произошло, сотрудники ответили, что ребенок «вроде упал». Мальчик сначала сказал, что болит несильно, но наутро проснулся с сильной болью в спине. В травмпункте после рентгена у него диагностировали перелом позвоночника.

По словам женщины, после инцидента качели, с которых упал ребенок, убрали. Полина утверждает, что конструкция висела неправильно. Сейчас маме пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном.

«Я ни на работу не хожу. Никуда не хожу. Сижу теперь с ребенком, как обратно в декрете», — добавила она.

Фитнес-клуб, по словам Полины, предложил лишь заморозить карту и предоставить несколько занятий с их реабилитологом. Заявление в Следственный комитет находится на рассмотрении, проводятся первоначальные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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