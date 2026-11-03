«Режиссер — это не профессия»: Стеклова сравнила постановщиков с инопланетянами

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 26 0

По мнению заслуженной артистки России, эти люди обладают совершенно иным складом ума, поэтому их действия вызывают у нее полное недоумение.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Актриса Стеклова сравнила мышление режиссеров с инопланетным

Заслуженная артистка России Агриппина Стеклова на премьере сериала «Улей» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что режиссеры для нее остаются загадкой и кажутся пришельцами из другого мира.

По словам актрисы, ей довелось сыграть режиссера, и это стало для нее абсолютно новым опытом.

«Когда я играла ее в жизни, а не в профессии, мне было как будто бы легче. А вот что касалось ее профессиональных качеств… когда я оказывалась по ту сторону рампы, условно я в зрительном зале, руковожу этим процессом — это для меня абсолютно новое качество, совсем мне несвойственное», — поделилась она.

Стеклова отметила, что постоянно наблюдает за режиссерами на площадке, и с одной стороны этот процесс ей понятен, но с другой — вызывает полное недоумение.

«Они другие. Это вообще режиссер — это не профессия, это способ мышления. Они для меня какие-то все равно инопланетяне», — заключила артистка.

Так бывает, что артисты оказываются в кино случайно. Для заслуженной артистки России Галины Бокашевской таким счастливым билетом стала случайная встреча по дороге в планетарий. Бригадир массовки «Ленфильма» заметила девочку и позвала ее в картину «Сентиментальный роман» Игоря Масленникова.

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