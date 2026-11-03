Настоящий герой: пес Снежок принял бой с медведем, защищая людей

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Путешественники несли его на руках всю дорогу до клиники.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пес Снежок принял бой с медведем, защищая людей

В горах Башкирии пес по кличке Снежок ценой собственного здоровья сегодня спас целую группу альпинистов от медведя. Учуяв хищника, он не убежал, а бросился на зверя.

В результате получил сильный укус, но свой пост не оставил. Путешественники оценили самоотверженность собаки и всю обратную дорогу до клиники несли его на руках.

Сейчас Снежок под наблюдением ветеринаров. У него впереди долгие месяцы лечения и восстановления.

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