Князь Владимир ожил благодаря ИИ: премьера в «Манеже»

Князя Владимира, ожившего благодаря искусственному интеллекту, можно будет увидеть в самом центре Москвы. 4 ноября, в День народного единства, в «Манеже» открывается грандиозная выставка «Христианская традиция. Наши дни». И вот как раз там состоится премьера фильма, созданного с помощью нейросетей.

«Достаточно долго обучали этот персонаж, князя Владимира, — как он должен смотреть, как он должен гневаться, как он должен радоваться. Это сотни и сотни вариантов, которые предлагались для обсуждения людям, это как кастинг актерский, а потом только это уже передавалось инженерам. Так что это не то, что мы забили — „ну-ка сделайте нам, как там князь Владимир принимал православие". Нет, конечно», — сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Выставку, которая объединяет живопись, скульптуру, графику, иконопись, можно посетить совершенно свободно до 8 декабря.

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