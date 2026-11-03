Рыбные консервы-призраки: продукцию закрытого комбината штампуют в подпольных цехах

Рыбные консервы-призраки появились в продаже на полках российских магазинов. Банки ООО «Мурманский рыбокомбинат» сегодня продают от Москвы до Сургута. Однако само предприятие закрылось еще несколько лет назад. А значит, никто не знает, из чего на самом деле делаются консервы и насколько опасен этот контрафакт. Свое собственное расследование провел корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Любимый продукт с виду, на деле — чистый контрафакт. Обычный поход в магазин может обернуться серьезными проблемами для россиян. Прилавки завалены банками якобы свежей печени трески. Вот только завод-изготовитель закрыли еще три года назад.

— Мурманский рыбкомбинат, он работает или закрылся?

— На территории порта рыбу просто продают.

Вот так выглядит тот самый Мурманский рыбокомбинат — именно он указан на этикетке. Консервного производства здесь нет и близко. Продукцию загадочного предприятия сегодня можно встретить в Петербурге, Москве, Краснодаре, Сургуте и других городах. На одном из столичных рынков просим показать документы на товар.

— В документах нигде не будет Мурманского рыбокомбината.

— Изначально так и идет. Не знаю, почему они не меняют. Но они так и были.

Торговцы в курсе о расхождении в наименованиях. Но жажда прибыли помогает закрыть глаза на нестыковки. По документам опасную печень трески делает предприятие с другим названием. Сам производитель ситуацию описывает коротко.

«Все молоки, где треска. Бумажки нет, честный знак. Но все молотят».,— заявили Акопову.

И вот еще одна проблема. Сама надпись на этикетке потребителям не говорит ни о чем. Никто из нас не знает — работает это предприятие или уже давно ликвидировано. Именно этим зачастую пользуются мошенники, которые не просто выдумывают несуществующее производство, но и меняют товар более дешевыми аналогами или же кладут рыбные отходы.

«Мурманскую мы прям сразу поняли. Она и горчит. Есть, когда рыбу перемораживают, она ватная», — сказал основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов Алексей Рудько.

Подпольное производство может быть организовано в любой точке страны. Вход, как правило, идет замороженное сырье — оно дешевле. Затем банка маркируется чужим названием и передается оптовикам. Дальше продукция поступает на рынки и в интернет-магазины, где наличию «Честного знака» и должной сертификации не придают значения.

«У нас существует такое решение, как честный знак. Вот оно применяется, и теоретически вы можете по нему проверить, этот товар выпущен или не выпущен, есть ли такой», — сказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Борьба с контрафактом не останавливается. В 2024 году в Мурманске пограничники изъяли тысячи банок печени трески без маркировки и ветеринарных документов. А в Татарстане полиция обнаружила цех, где под видом печени трески продавали печень минтая.

«Когда мы говорим про рыбу и рыбную продукцию, то опасная продукция может приводить к летальному исходу. Это надо понимать и четко себе отдавать в этом отчет», — сказал председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов.

Все это не отменяет главное правило потребителя, которое требует всегда проверять товар и этикетку. В противном случае некачественная и нелицензированная рыбная продукция может стать переносчиком кишечных инфекций, паразитов и привести к ботулизму.

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