Злодеи ближе: Илья Любимов сравнил своих киногероев с Тони Сопрано

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 235 0

В своей карьере артист чаще всего воплощал плохих персонажей, но не переживает из-за этого.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Илья Любимов заявил, что предпочитает играть отрицательных героев в фильмах

Популярному российскому актеру Илье Любимову нравится играть отрицательных героев в фильмах и сериалах. Об этом он рассказал в интервью с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Улей».

Артист признался, что не испытывает обиды из-за нехватки положительных образов в своей творческой карьере и что режиссеры видят в нем в основном антагониста. Он отметил, что относится к этому спокойно.

«Я обласкан судьбой. Мне грех жаловаться», — сказал Любимов.

Илья также подчеркнул, что антигерои нередко оказываются увлекательными и дают больше возможностей для актерской игры. В качестве примера он привел культового героя мирового кино, которого полюбили миллионы, несмотря на все противоречия вокруг его фигуры.

«Отрицательные ребята — они гораздо интереснее. Вспомним хотя бы легендарного Тони Сопрано», — пояснил актер.

Илья Любимов получил известность благодаря съемкам в российских сериалах и фильмах. Широкую популярность ему принес сериал «Не родись красивой», где он сыграл роль Александра Воропаева — циника, шедшего к заветной цели любыми способами, в том числе коварными. Кроме того, актер снимался в проектах «Отель Элеон», «Дневник доктора «Зайцевой», «Доктор Тырса», а также фильмах «Бумер», «Неадекватные люди» и «Одноклассницы».

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