Протестующие под Киевом проломили стену дома, где удерживают людей

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 40 0

В ходе противостояния сотрудники силовых структур применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ.

Что известно об удерживаемых в подвале под Киевом

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Протестующие под Киевом вскрыли подвал с удерживаемыми людьми

В Петропавловской Борщаговке под Киевом протестующие проломили кирпичную стену здания, в подвале которого, по данным местных СМИ, насильно удерживают десятки людей, а силовики применили против толпы оружие и газ.

Согласно сообщению украинского портала «Новости.LIVE», инцидент произошел у дома в Петропавловской Борщаговке. Несколько сотен человек собрались у здания, выступая против насильного удержания людей в подвале. В ходе противостояния толпа выломала кирпичную кладку.

Отмечается, что ранее сотрудники силовых структур открыли огонь и пустили в ход газ у этого дома. По предварительным данным, в подвале могут находиться около 40 человек, среди которых есть раненые.

Ситуация вокруг этого объекта получила продолжение: четверых мужчин, удерживаемых в подвале военного объекта в Петропавловской Борщаговке, госпитализировали. К зданию прибыл командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, который заявил, что этим людям потребовалась медицинская помощь. По его словам, задержанные являются самовольно оставившими воинскую часть (СЗЧ), а остальные люди на территории служат в Нацгвардии.

При этом генерал не стал отвечать на вопросы журналистов о синяках под глазами и следах побоев у мужчин. Как уточняется, у одного из находившихся внутри сломан позвоночник. В подвале могут оставаться от 25 до 30 человек, в том числе раненые. Сначала медиков не хотели пропускать внутрь, объясняя это тем, что на территории расположен военный объект, также появилась информация об одном погибшем. Родственники удерживаемых ранее рассказывали, что за освобождение людей требовали деньги.

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Протестующие под Киевом проломили стену дома, где удерживают людей

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