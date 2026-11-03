Стали известны даты трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 190 0

Стороны намерены обсудить вопросы безопасности и гуманитарные инициативы.

Когда пройдут переговоры России и Украины — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Уиткофф: переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.

Он отметил, что это будет диалог между Москвой и Киевом, посредником которого выступит Вашингтон. По его словам, планируется поднять вопросы, связанные с безопасностью в регионе после завершения конфликта, гуманитарные инициативы и меры, направленные на установление мира.

Переговорщики из Вашингтона также на этой неделе приедут в Брюссель, где у них состоится встреча с представителями НАТО, стран Евросоюза и Великобритании. Стороны намерены затронуть темы предоставления гарантий безопасности Киеву и экономические вопросы.

Уиткофф добавил, что США хотят развить достигнутый по итогам встреч в Санкт-Петербурге, Киеве и Осло прогресс. Он подчеркнул, что заключение мирного соглашения позволит обеспечить долгосрочную безопасность.

Ранее о предстоящих переговорах говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он заявил, что встреча представителей стран состоится после 4 ноября, а состав российской делегации планируется утвердить уже в ближайшее время.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о продолжении трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, Москва прилагает дипломатию на фоне успехов российских военных в зоне специальной военной операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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