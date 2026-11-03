Координация действий осуществляется через штатные средства связи, налаженные каналы передачи данных и закрытую систему обмена информацией.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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«Акации» уничтожили пункты управления БПЛА под Харьковом
Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач уничтожили замаскированные пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и скопления живой силы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Харьковской области.
Подразделения группировки «Север» выполняют задачи в назначенной зоне ответственности, сосредоточив основные усилия на расширении полосы безопасности вдоль государственной границы на территории Сумской и Харьковской областей, а также на обеспечении безопасности приграничных регионов России. Артиллеристы 14-го армейского корпуса в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов.
На кадрах один из расчетов САУ «Акация» в ходе огневой поддержки наступающих подразделений уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА и скопление живой силы ВСУ. Боевая работа организована в тесном взаимодействии с подразделениями войск беспилотных систем: благодаря круглосуточной разведке операторы вскрыли замаскированные позиции противника, откуда запускались ударные дроны.
Получив точные координаты, расчет нанес огневое поражение 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой позиции. В считанные минуты после выполнения задачи орудие замаскировали.
Высокая дальность стрельбы — до 30 километров — позволяет поражать цели, оставаясь вне зоны ответного огня большинства артиллерийских систем противника.
Координация действий осуществляется через штатные средства связи, налаженные каналы передачи данных и закрытую систему обмена информацией. Это позволяет оперативно принимать решения и выполнять задачи командования в любых условиях.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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