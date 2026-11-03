За исполнение гимна России с Путиным: SHAMAN внесен в базу ГУР Украины

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 19 0

Несколько лет назад популярный исполнитель оказался в базе сайта «Миротворец».

Шамана внесли в список ГУР Украины — за что

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ярослава Дронова внесли в антироссийскую базу ГУР Украины

Заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, включили в антироссийскую базу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Ярослав оказался в списке как «главный патриотический артист России» и «голос специальной военной операции» — именно эти определения указаны в его карточке. В документе также говорится, что Дронов выступал на патриотических акциях в новых регионах, а также и поддерживал политику президента России Владимира Путина.

ГУР также вменяет исполнителю то, что он гордится исполнением гимна страны на одной сцене с российским лидером.

В марте 2023 года SHAMAN внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Тогда в качестве оснований Киев приписал певцу «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, в феврале 2025-го СБУ заочно обвинила его в поддержке России.

Ранее в антироссийскую базу ГУР вошел известный российский хоккеист, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Его внесли в этот список, в частности, за фотографии с российским лидером в соцсетях. Кроме него, в базе оказались Иван Федотов, Павел Буре, Андрей Коваленко и Вячеслав Фетисов.

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