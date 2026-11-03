Депутат Дмитрук: силовики устроили расправу над мирными жителями под Киевом

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что разгон протестной акции у секретной тюрьмы для пыток под Киевом обернулся гибелью мирных жителей и тяжелыми травмами.

Ответственность за это парламентарий возложил на силовиков, которых на толпу отправил глава киевского режима Владимир Зеленский. Соответствующее заявление Дмитрук сделал в своем Telegram-канале.

«Отправленные Зеленским „бойцы“ избивали и стреляли в людей. Есть погибшие и тяжело пострадавшие», — написал Дмитрук.

Трагические события развернулись в селе Петропавловская Борщаговка, где несколько сотен человек собрались у здания, в подвале которого, по данным местных СМИ, насильно удерживают десятки людей. Когда толпа перешла к активным действиям, силовики пустили в ход оружие и газ.

Известно, что акция «перешла в силовую фазу»: стрельба началась после того, как собравшиеся стали атаковать полицейские автобусы и ломать забор. К месту происшествия стянули спецназ, позже там применили газ. В ходе противостояния протестующие проломили кирпичную стену здания, чтобы попасть внутрь.

К заложникам в подвале долгое время не подпускали врачей, аргументируя это тем, что на территории расположен военный объект. Позже полиция Украины подтвердила, что в доме действительно находятся люди, а четверым из них уже потребовалась медицинская помощь — их доставили в больницу.

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