За спиртным с игрушкой: в Якутии мужчина с детским пистолетом попытался ограбить бар

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 20 0

Сотрудник заведения не растерялся и незаметно нажал тревожную кнопку, благодаря чему налетчика задержали прямо на месте.

Фото, видео: www.globallookpress.com; MAX/МВД по Республике Саха (Якутия); 5-tv.ru

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В Якутии пьяный мужчина попытался ограбить бар с детским пистолетом

В Мирном 39-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался устроить разбой в питейном заведении, угрожая кассиру игрушечным пистолетом.

Как сообщили в канале в мессенджере МАКС МВД по Республике Саха (Якутия), инцидент произошел 28 октября. Нетрезвый мужчина зашел в один из городских баров и, угрожая работнику предметом, похожим на пистолет, потребовал спиртное. Однако сотрудник заведения не растерялся и незаметно нажал тревожную кнопку. Оперативно прибывшие по сигналу сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника прямо на месте происшествия.

Прибывшая следственно-оперативная группа полиции изъяла у налетчика игрушечный пистолет. В настоящее время следователь отдела МВД России по Мирнинскому району продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». На время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ради своих желаний люди иногда идут на самые неожиданные преступления. Так, в Новокузнецке 34-летний местный житель ночью в состоянии алкогольного опьянения решил навестить знакомую и купить ей цветы. Поскольку все магазины были закрыты, он разбил кирпичом витрину цветочной лавки и вытащил через отверстие 17 хризантем. Владелец магазина оценил ущерб примерно в три тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемого. Теперь мужчине, желавшему произвести впечатление на даму, грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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